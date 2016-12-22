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Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны
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Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны
Политика, 20:46
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Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны
Кубинский лидер Фидель Кастро посоветовал президенту России Владимиру Путину самому заниматься собственной безопасностью, рассказал президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну
Фидель Кастро и Владимир Путин (Фото: Alex Castro / AP)

Фидель Кастро советовал президенту России Владимиру Путину заниматься своей безопасностью самостоятельно. Об этом Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну для серии интервью с российским лидером.

Стоун сообщил, что, по его информации, на Путина было минимум пять покушений. Он добавил, что это «не так много», как на Фиделя Кастро, с которым он также делал интервью. По словам Стоуна, на кубинского лидера покушались «раз пятьдесят».

Президент рассказывает, что разговаривал с Кастро «на этот счет»: ​«Он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» — Я сказал: «Почему?» — «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично».

Президент России также утверждает, что доволен работой своей службы безопасности: «Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось». Собеседник Стоуна добавил, что доверяет своей службе безопасности.

На замечание режиссера, что организаторы покушений в первую очередь стремятся внедриться в охрану, Путин ответил так: «Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».

Интервью Путина Оливеру Стоуну будет показано в виде документального фильма из четырех частей, которые начнут показывать на канале Showtime с 12 июня.

Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине в ноябре 2014 года. Он сообщил, что взял бы у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

В предыдущем интервью Стоуну президент объяснил, почему Россия вынуждена принимать контрмеры в ответ на расширение НАТО. 

Автор: Дарья Прунцева
Теги: Владимир Путин , Фидель Кастро , Оливер Стоун , служба безопасности , личная охрана ...
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