Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны

Фидель Кастро советовал президенту России Владимиру Путину заниматься своей безопасностью самостоятельно. Об этом Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну для серии интервью с российским лидером.
Стоун сообщил, что, по его информации, на Путина было минимум пять покушений. Он добавил, что это «не так много», как на Фиделя Кастро, с которым он также делал интервью. По словам Стоуна, на кубинского лидера покушались «раз пятьдесят».
Президент рассказывает, что разговаривал с Кастро «на этот счет»: «Он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» — Я сказал: «Почему?» — «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично».
Президент России также утверждает, что доволен работой своей службы безопасности: «Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось». Собеседник Стоуна добавил, что доверяет своей службе безопасности.
На замечание режиссера, что организаторы покушений в первую очередь стремятся внедриться в охрану, Путин ответил так: «Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет».
Интервью Путина Оливеру Стоуну будет показано в виде документального фильма из четырех частей, которые начнут показывать на канале Showtime с 12 июня.
Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине в ноябре 2014 года. Он сообщил, что взял бы у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».
В предыдущем интервью Стоуну президент объяснил, почему Россия вынуждена принимать контрмеры в ответ на расширение НАТО.