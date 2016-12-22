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Путин утвердил перенос выборов президента на день присоединения Крыма
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Путин утвердил перенос выборов президента на день присоединения Крыма
Политика, 18:14
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Путин утвердил перенос выборов президента на день присоединения Крыма
Владимир Путин подписал закон о поправках в избирательное законодательство. Они переносят дату выборов в 2018 году на день годовщины присоединения Крыма и отменяют открепительные удостоверения
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», который приводится в соответствие с нормами закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля. Документ, принятый Госдумой 24 мая, позволяет перенести дату выборов со второго на третье воскресенье марта.

Перенести выборы можно в том случае, если второе воскресенье марта является рабочим днем. Ранее голосование переносилось на первое воскресенье, теперь — на третье. В 2018 году третье воскресенье выпадает на 18 марта, годовщину подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

Закон также разрешает избирателям, голосующим не по месту регистрации, воспользоваться избирательным правом без открепительного удостоверения. Для этого надо будет подать заявление в местный избирком. Заявление должно быть подано лично либо через портал госуслуг. Из-за этого законом также меняются формы протоколов избирательных комиссий.

Другое изменение касается ситуации, когда в подписном листе за выдвижение кандидата не указан точный адрес поддержавшего это гражданина. Теперь адреса в листе «могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует их однозначному восприятию с учетом фактических особенностей мест жительства этих граждан», говорится в пояснительной справке к закону.

Кроме того, закон разрешает использовать средства видеонаблюдения и видеотрансляции в помещениях для голосования.

Теги: Владимир Путин , президентские выборы , открепительные удостоверения
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