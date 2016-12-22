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Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
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Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
Политика, 18:50
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Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
Французское Национальное агентство безопасности информационных систем не смогло обнаружить доказательств того, что взлом ресурсов избирательного штаба Эмманюэля Макрона был осуществлен русскими хакерами
Эмманюэль Макрон (Фото: Etienne Laurent / Reuters)

Глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар заявил в интервью Associated Press, что им не удалось обнаружить следов группировки хакеров из APT28, которую подозревают также в серии взломов во время предвыборной кампании в США, в атаке на штаб президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам Пупара, хакерская атака была «настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно». Он отметил, что такая простота хакерской атаки «говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить один человек».

Первым официальным лицом, заявившем о вмешательстве России в работу предвыборного штаба Макрона, стал генеральный секретарь его партии «Вперед!» Ришар Ферран.

Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке во время избирательной кампании. В начале мая пользователь под ником EMLEAKS выложил в открытый доступ в веб-приложении Pastebin, позволяющем анонимно загружать отрывки текста или исходного кода и делиться этими данными с другими пользователями, около 9 Гбайт документов, связанных с деятельностью предвыборного штаба Макрона.

По данным японской компании TrendMicro, с декабря 2016 года сайт кандидата в президенты Франции от партии «Вперед!» подвергался хакерским атакам более 160 раз. Кроме того, указали эксперты, злоумышленники создали подложный веб-сайт, чтобы получить доступ к паролям и почте работников штаба. Специалисты этой же компании заявляли, что считают взлом сайта Макрона делом рук группы Pawn Storm, известной также как Fancy Bear и APT28, которая, как они раньше заявляли, представляет собой «конфедерацию лучших российских хакеров».

Associated Press узнало о попытках хакеров взломать сайт Макрона

Россия неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к хакерским атакам на ресурсы избирательного штаба Макрона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл эти обвинения «беспочвенными» и «абсурдными».

​Президент России Владимир Путин, выступая во время Петербургского международного экономического форума 1 июня заявил, что Россия на государственном уровне не занимается «хакерской деятельностью» и хакеров не поддерживает. Глава государства также отметил, что хакеры не способны кардинально повлиять на результаты выборов. «Ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты», — подчеркнул президент.

Гийом Пупар — генеральный директор Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI). Это государственное ведомство отвечает за обеспечение безопасности от кибератак. Специалисты ANSSI занимались расследованием хакерской атаки на ресурсы избирательного штаба Макрона с того момента, как хакер выложил похищенные документы в открытый доступ, указывает AP.​

Автор: Наталья Демченко
Теги: Франция , выборы , Эмманюэль Макрон
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