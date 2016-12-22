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Претендентов на американскую визу обяжут указывать свои ники в соцсетях
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Претендентов на американскую визу обяжут указывать свои ники в соцсетях
Политика, 14:35
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Претендентов на американскую визу обяжут указывать свои ники в соцсетях
Американские власти изменили форму анкеты для получения въездной визы в США. Теперь в анкете нужно будет указывать в том числе контакты в социальных сетях

Как сообщает агентство Reuters, в соответствии с новыми правилами, утвержденными 23 мая Административно-бюджетным управлением Белого дома, претендент на въезд в США при заполнении анкеты будет обязан указывать все свои адреса в электронной почте и аккаунты в социальных сетях. Помимо этого он должен будет предоставить всю информацию о своем месте жительства, работе и посещении различных стран за последние 15 лет.

Утверждается, что заполнение пунктов о социальных сетях является добровольным, однако чиновники подчеркивают, что отсутствие соответствующей информации может привести к задержкам в получении визы или отказу во въезде.

При этом в Государственном департаменте указали, что сотрудники посольства смогут затребовать и дополнительную информацию, если посчитают это необходимым.

Reuters привел ссылку на образец анкеты с посольства США в Турции.

Ужесточение правил в Госдепе ранее объясняли интересами национальной безопасности и борьбой с терроризмом.

Ужесточение иммиграционного законодательства было одним из основных пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Сразу после инаугурации он подписал указ, который запретил въезд в страну для жителей нескольких стран Ближнего Востока. Однако в результате указ был отменен, поскольку суд признал его дискриминационным.

Ранее правозащитники и юристы указывали, что новые требования по заполнению анкеты заметно усложнят возможность для въезда в США, поскольку не все смогут вспомнить, какие аккаунты в социальных сетях заводили за последние 15 лет. Помимо этого увеличение числа пунктов в анкете увеличит шансы того, что консульские сотрудники найдут повод не дать визу без всяких объяснений.
Автор: Артем Филипенок
Теги: США , Госдеп США , виза , американская виза , Посольство США , Дональд Трамп
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