Неудачная мобилизация: как развивается конфликт России и Черногории

Накануне вступления Черногории в НАТО ее отношения с Россией затянуты в череду громких скандалов. Это угрожает имиджевыми потерями, но едва ли нанесет реальный ущерб интересам обеих стран, считают эксперты

Фото: Владислав Шатило / РБК

По спирали вниз

Граждане Черногории, желающие отправиться в Россию, должны сначала направить документы в российское консульство для предоставления визы и уже в ходе ее оформления поймут, разрешен им въезд в Россию или нет, заявила 1 июня в Санкт-Петербурге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так российское ведомство прокомментировало сообщения о запрете для всего руководства Черногории въезжать в Россию. В воскресенье, 28 мая, черногорский политик Миодраг Вукович был задержан в аэропорту Домодедово на пути в Минск. К концу дня его депортировали в Черногорию.

Через несколько дней, 31 мая, издание Pobjeda сообщило о существовании российского черного списка, куда попали премьер и экс-премьер Черногории, спикер парламента и депутаты, проголосовавшие месяц назад за присоединение страны к НАТО (это чуть больше половины мест в парламенте страны).

В пресс-службе Социал-демократической партии Черногории РБК подтвердили, что запрет на въезд в Россию коснулся депутатов от их партии. К вечеру 31 мая премьер-министр Душко Маркович рассказал агентству Reuters, что знал о существовании черного списка, но не имел информации, кто туда поименно входит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ему «ничего не известно» о существовании подобных списков.

Новость о российских санкциях последовала за решением Черногории 5 мая присоединиться к продлению антироссийских санкций ЕС против 150 физических и 37 юридических лиц в связи с событиями на Украине. Это лишь последние из взаимных недружественных шагов между Москвой и Подгорицей, сделанных за полгода.

Отношения двух стран начали ухудшаться после подписания в мае 2016 года протокола о вступлении Черногории в НАТО, что запустило финальную стадию присоединения к альянсу. Страна станет 29-м членом НАТО уже в следующий понедельник, 5 июня 2017 года.

​В октябре 2016 года пророссийская партия «Демократический фронт» проиграла парламентские выборы в Черногории, а вскоре прокуратура заявила о попытке государственного переворота, обвинив в этом Россию. Москва отвечала запретом на ввоз вин отдельных чеерногорских производителей и предупреждениями российским туристам не посещать страну. Подгорица же ускорила процесс ратификации соглашения с НАТО, отказавшись провести референдум по этому вопросу, чего требовала оппозиция.

«Развитие событий в отношениях России и Черногории нездоровое. Каждая из сторон может оправдывать свою позицию тем, что не может не реагировать на действия противоположной стороны. Российские действия в конечном счете становятся дополнительным аргументом для тех, кто пытается доказать, что внешняя политика страны огрубела и проводится методами давления, в том числе в ситуации, когда это не обязательно», — говорит Сергей Уткин, руководитель внешнеполитического направления Центра стратегических разработок.

Тенденция на ухудшение отношений не является полезной ни для России, ни для Черногории, Москве невыгодно создавать себе дополнительный узел напряжения на Балканах, пояснил РБК Уткин.

Пьяные цифры

По данным статистического сайта ITC Trade Map, весь внешний товарооборот Черногории в 2016 году составил чуть больше $2,5 млрд. Причем в стране наблюдается сильный торговый дефицит: экспорт достигает $354 млн, а импорт превышает $2,2 млрд.

Россия и Черногория не являются друг для друга важными торговыми партнерами. По данным ФТС России, за весь 2016 год двусторонняя торговля составила всего лишь $27,6 млн. Весь же товарооборот России достиг в прошлом году почти $468 млрд. Тем самым российско-черногорская торговля для обеих стран занимает намного меньше 1% от их внешнеторгового оборота.

Основной товар, который Россия ввозит в Черногорию, — это алюминий (свыше 90% от общего объема экспорта в эту страну). Основные группы товаров, которые Черногория поставила в Россию в 2016 году, это фармацевтическая продукция, напитки, оборудование, изделия из гипса и камня. Около 99% товаров в категории напитков относятся к товарному коду 2204 — виноградные вина (почти $1,5 млн в год).

По сравнению с 2015 годом импорт черногорского вина упал почти на четверть. В текущем году он может сократиться еще больше: в начале марта Роспотребнадзор обнаружил пестициды в одной из партий напитка и начал изымать их со складов. По времени это совпало с очередным витком противоречий между Москвой и Подгорицей — неделей ранее прокуратура Черногории обвинила Россию в причастности к попытке государственного переворота прошлой осенью.

В конце апреля, не получив от винодельческой компании 13 Jul Plantaze сообщения об устранении нарушений, Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию вина этой фирмы. Решение ведомства поступило за два дня до голосования в черногорском парламенте по присоединению к НАТО.

Уже 31 мая Роспотребнадзор сообщил, что в Москве арестовано 15,5 тыс. бутылок вина производства 13 Jul Plantaze, еще 16,2 тыс. изъято в Подмосковье. Всего это почти 25 тыс. л, или около 5% от объемов прошлогоднего импорта черногорских вин в Россию.

И все же действия России никоим образом не призваны навредить экономике Черногории, уверяет зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это касается как ареста партии вина, так и многочисленных предупреждений МИД России направляющимся в Черногорию туристам.

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Пляжная истерия

Еще 20 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в стране «складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация», спровоцировало которую руководство Черногории — планами вступления в НАТО, присоединением к западным санкциям и «антироссийской истерией». По словам Захаровой, МИД «фиксирует рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции».

Вечером того же дня Ростуризм призвал туроператоров «учитывать обстановку в стране и возможные риски» и оповещать о них туристов. По данным ведомства, в 2016 году Черногория заняла 21-е место среди стран дальнего зарубежья по числу российских туристов: почти 283 тыс. человек. Рост турпотока к 2015 году составил 12%.

«С точки зрения спроса ситуация на направлении спокойная, — сказала РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. — После первого предостережения в апреле туроператоры зафиксировали снижение спроса на черногорском направлении, но они, скорее, склонны считать эту стагнацию окончанием пика продаж перед майскими праздниками». Тогда же возникла проблема отмены туров в Черногорию либо изменения страны направления. Некоторым туроператорам звонили клиенты, которые спрашивали, действительно ли опасно ехать в Черногорию, отметила Тюрина.

Второе предупреждение МИДа вышло 29 мая: официальный представитель миистерства Мария Захарова призвала россиян «дважды подумать» перед посещением Черногории из-за «антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений». По прогнозам Тюриной, ситуация после второго предупреждения остается спокойной, в худшем случае спрос останется на прошлогоднем уровне.

​Рекомендации МИДа россиянам «дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», не стоит увязывать со стремлениями Черногории вступить в НАТО, пояснил РБК Алексей Чепа. По мнению депутата, скорее всего, они связаны с возможными провокациями в адрес россиян. Операторы по закону обязаны информировать туристов об опасностях, которые могут их там ждать. «Поскольку есть такие предупреждения МИДа, туроператоры об этом предупреждают, но каких-то других фактов, говорящих о русофобии, они привести не могут», — отметила Тюрина из РСТ.

«Это, безусловно, совершенно стандартная реакция, ничего нового здесь не придумано, сразу же возникают аллюзии, — рассказал РБК руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. — Мы нашли себе нового врага, хотя мобилизации добиться от этого не удастся, так как Черногория — одно из самых любимых и доступных мест отдыха для среднего класса России».

Привлекая Роспотребнадзор и выпуская предупреждения российским туристам, Россия ставит перед собой две цели, считает Колесников: «С одной стороны, цель — наказать строптивого партнера, как это было с Молдавией и Грузией. С другой стороны, любой конфликт — это повод мобилизации населения вокруг политического руководства России».