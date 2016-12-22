WP узнала о намерениях Трампа вернуть России ее дипсобственность

Администрация Дональда Трампа собирается вернуть России ее дипломатическую собственность, узнала WP. Резиденции были закрыты после того, как прежняя администрация Барака Обамы выслала российских дипломатов из страны

Администрация президента США Дональда Трампа собирается вернуть России доступ к двум загородным дипломатическим резиденциям в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые были закрыты после того, как Барака Обама в конце прошлого года потребовал, чтобы российские дипломаты покинули страну, пишет газета The Washington Post.

По информации издания, администрация Трампа в начале прошлого месяца заявила российской стороне, что рассмотрит вопрос о возвращении дипсобственности в обмен на разрешение возобновить строительство консульства США в Санкт-Петербурге. Однако, как рассказали изданию источники, знакомые с обсуждением вопроса, спустя два дня Вашингтон передумал.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне сообщил им, что возвращение дипсобственности больше не увязано со строительством консульства.

В минувшую среду, 31 мая, помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия «учитывает трудную внутриполитическую ситуацию для нынешней администрации», но отреагирует на изъятие своей дипломатической собственности в США в том случае, если Вашингтон «не скорректирует» свои шаги. Он отметил, что Россия дала США «шанс», чтобы новая администрация исправила действия президента Барака Обамы.

WP также приводит слова представителя Госдепа США Роберта Хаммонда, который заявил, что «США и Россия не достигли договоренностей» по возврату России дипсобственности. По его словам, следующая встреча между двумя представителями двух стран, где будет обсуждаться этот вопрос состоится в июне в Санкт-Петербурге.

