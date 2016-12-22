Россияне стали лучше относиться к Кадырову

Рамзан Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Социологи зафиксировали улучшение отношения россиян к Рамзану Кадырову. Число тех, кто испытывает к главе Чечни уважение и симпатию, выросло, свидетельствуют данные нового опроса Левада-центра

Большинство россиян относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову с уважением, симпатией или же не могут сказать о нем ничего плохого. Таковы результаты нового опроса, проведенного Левада-центром.

При этом число россиян, кто испытывает уважение к Кадырову, выросло до 15%. В то время как в январе прошлого года таких было 10%. Увеличилось и число тех, кто испытывает к главе чеченской республике симпатию. Согласно данным опроса, таких 10% (в 2016 году было 7%). На 2% выросло и число тех, кто не может сказать о чеченском лидере ничего плохого.

Еще 33% респондентов, согласно данным опроса, относятся к Кадырову нейтрально или безразлично.

Число тех, кто испытывает негативные чувства к Кадырову, напротив, снизилось. Так раздражение к главе Чечни испытывают 3% против 7% годом ранее, неприязнь — 2% против 3% в 2016 году.

При этом число тех, кто доверяет чеченскому лидеру, несколько сократилось. Так, «определенно да» и «скорее да» Кадырову доверяют 11% и 38% соответственно. в 2015 году таких было 17% и 38%.