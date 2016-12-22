Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Россияне стали лучше относиться к Кадырову 00:39 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Вчера, 22:12 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Вчера, 22:54 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Вчера, 21:11 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой Вчера, 19:22 Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины» Вчера, 19:04 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального Вчера, 18:37 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге Вчера, 17:35 МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве Вчера, 15:22 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России Вчера, 17:21 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Вчера, 22:33 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития Вчера, 17:02 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть Вчера, 16:29
Лента новостей 0:59 МСК
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах Политика, 00:16 Телекомпания NBC купила долю в Euronews Технологии и медиа, 00:08 Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста Антон Силуанов Министр финансов РФ Мнение, 00:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,72 EUR НАЛ. 63,79 63,70 Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной Спорт, Вчера, 23:59 «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» Общество, Вчера, 23:44 СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» Спорт, Вчера, 23:42 Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Фотогалерея, Вчера, 23:40 Легионер «Зенита» объявил о желании покинуть клуб Спорт, Вчера, 23:20 МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Общество, Вчера, 23:15 Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» Политика, Вчера, 23:11 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Экономика, Вчера, 22:54 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Общество, Вчера, 22:33 Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге Экономика, Вчера, 22:26 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Общество, Вчера, 22:12 CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой Политика, Вчера, 22:08 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Общество, Вчера, 21:43 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта Политика, Вчера, 21:36 Что изменится в российском законодательстве в июне Общество, Вчера, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Политика, Вчера, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Политика, Вчера, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Бизнес, Вчера, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Политика, Вчера, 21:11 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Общество, Вчера, 20:46 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. Политика, Вчера, 20:41 Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels Бизнес, Вчера, 20:29 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Фотогалерея, Вчера, 20:11 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе Политика, Вчера, 20:07
Россияне стали лучше относиться к Кадырову
Материалы по теме Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз Кадырова наградили почетной грамотой Нацгвардии России
00:39
Россияне стали лучше относиться к Кадырову

Рамзан Кадыров

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Социологи зафиксировали улучшение отношения россиян к Рамзану Кадырову. Число тех, кто испытывает к главе Чечни уважение и симпатию, выросло, свидетельствуют данные нового опроса Левада-центра

Большинство россиян относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову с уважением, симпатией или же не могут сказать о нем ничего плохого. Таковы результаты нового опроса, проведенного Левада-центром.

При этом число россиян, кто испытывает уважение к Кадырову, выросло до 15%. В то время как в январе прошлого года таких было 10%. Увеличилось и число тех, кто испытывает к главе чеченской республике симпатию. Согласно данным опроса, таких 10% (в 2016 году было 7%). На 2% выросло и число тех, кто не может сказать о чеченском лидере ничего плохого.

Еще 33% респондентов, согласно данным опроса, относятся к Кадырову нейтрально или безразлично.

Число тех, кто испытывает негативные чувства к Кадырову, напротив, снизилось. Так раздражение к главе Чечни испытывают 3% против 7% годом ранее, неприязнь — 2% против 3% в 2016 году.

При этом число тех, кто доверяет чеченскому лидеру, несколько сократилось. Так, «определенно да» и «скорее да» Кадырову доверяют 11% и 38% соответственно. в 2015 году таких было 17% и 38%. 

Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку