Огневая мощь: сильнейшие армии мира по версии Global Firepower

Международная компания Global Firepower 31 августа опубликовала рейтинг самых сильных армий мира. Россия заняла в нем второе место, уступив США. Первые десять стран с самой мощной военной силой — в обзоре РБК.
Численность населения: 323,9 млн человек
Военная сила: 145,2 млн человек, из них действующих военных — 1,3 млн человек
Воздушные силы: 13,7 тыс. единиц техники
Сухопутные войска: 5,8 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 415 единиц техники
Военный бюджет: $587,8 млрд
Численность населения: 142,3 млн человек
Военная сила: 70 млн человек, из них действующих военных — 798,5 тыс. человек
Воздушные силы: 3,8 тыс. единиц техники
Сухопутные войска: 20,2 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 352 единицы техники
Военный бюджет: $44,6 млрд
Численность населения: 1,3 млрд человек
Военная сила: 750 млн человек, из них действующих военных — 2,2 млн человек
Воздушные силы: 2,9 тыс. единиц военной техники
Сухопутные войска: 6,4 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 714 единиц военной техники
Военный бюджет: $161,7 млрд
Численность населения: 1,2 млрд человек
Военная сила: 616 млн человек, из них действующих военных — 1,3 млн человек
Воздушные силы: 2,1 тыс. единиц военной техники
Сухопутные войска: 4,4 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 295 тыс. единиц техники
Военный бюджет: $51 млрд
Численность населения: 66,8 млн человек
Военная сила: 30 млн человек, из них действующих военных — 204 тыс. человек
Воздушные силы: 1,3 тыс. единиц военной техники
Сухопутные войска: 406 боевых танков
Военно-морской флот: 118 единиц техники
Военный бюджет: $35 млрд
Численность населения: 64,4 млн человек
Военная сила: 30 млн человек, из них действующих военных — 151,1 тыс. человек
Воздушные силы: 856 единиц техники
Сухопутные войска: 249 боевых танков
Военно-морской флот: 76 единиц техники
Военный бюджет: $45,7 млрд
Численность населения: 126,7 млн человек
Военная сила: 54 млн человек, из них действующих военных — 248,5 тыс. человек
Воздушные силы: 1,5 тыс. единиц техники
Сухопутные войска: 700 боевых танков
Военно-морской флот: 131 единица военной техники
Военный бюджет: $43,8 млрд
Численность населения: 80,2 млн человек
Военная сила: 41,6 млн человек, из них действующих военных — 382,8 тыс. человек
Воздушные силы: 1 тыс. единиц военной техники
Сухопутные войска: 2,4 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 194 единицы техники
Военный бюджет: $8,2 млрд
Численность населения: 80,7 млн человек
Военная сила: 37 млн человек, из них действующих военных — 180 тыс. человек
Воздушные силы: 698 единиц военной техники
Сухопутные войска: 543 боевых танков
Военно-морской флот: 81 единица техники
Военный бюджет: $39,2 млрд
Численность населения: 94,6 млн человек
Военная сила: 42 млн человек, из них действующих военных — 454,2 тыс. человек
Воздушные силы: 1,1 тыс. единиц военной техники
Сухопутные войска: 4,1 тыс. боевых танков
Военно-морской флот: 319 единиц техники
Военный бюджет: $4,4 млрд