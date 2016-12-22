Взрыв около посольства Германии в Кабуле

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СМИ узнали о проверке СК сотрудников Росгвардии после атаки на ФСБ

Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния»

Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции

Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды

Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае

Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу

Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве

Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта

WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах

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В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook

СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью

В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании

МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения

Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта»

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В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики

Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города

Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу