Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Взрыв около посольства Германии в Кабуле 08:39 «Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова 09:50 СМИ узнали о проверке СК сотрудников Росгвардии после атаки на ФСБ 09:32 Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния» 09:24 Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции 08:48 Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды 07:32 Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае 06:59 Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу 06:21 Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве 05:15 Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта 04:19 WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах 03:48 Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа 03:40 В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook Вчера, 23:55 СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью Вчера, 23:31 В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании Вчера, 23:16 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения Вчера, 22:12 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» Вчера, 21:51 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года Вчера, 21:29 В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики Вчера, 20:54 Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города Вчера, 20:39 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Вчера, 20:22
Лента новостей 9:51 МСК
Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния» Общество, 09:24 Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии Политика, 09:19 СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный Политика, 09:16 Лучшие предложения рынка наличной валюты  09:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,37 63,40 Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции Общество, 08:48 Взрыв около посольства Германии в Кабуле. Фоторепортаж Фотогалерея, 08:39 Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры Политика, 08:33 Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс Политика, 08:18 Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв Политика, 07:58 Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды Общество, 07:32 Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае Общество, 06:59 Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150% Экономика, 06:30 Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу Общество, 06:21 Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте Политика, 05:30 Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве Общество, 05:15 Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом» Экономика, 05:09 Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн Финансы, 04:42 Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта Общество, 04:19 WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах Общество, 03:48 Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа Общество, 03:40 Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу» Политика, 03:00 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» Бизнес, 02:39 Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель Политика, 02:32 Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet Технологии и медиа, 01:47 Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года Экономика, 01:35 Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет Политика, 01:02 США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил Политика, 00:34 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру Бизнес, 00:00
Взрыв около посольства Германии в Кабуле. Фоторепортаж
Материалы по теме Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв При взрыве в центре Кабула погибли три человека
08:39
Взрыв около посольства Германии в Кабуле
Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв. В результате случившегося более 300 человек получили ранения, 19 погибли
Теги
мультимедиа, теракт, терроризм, Кабул, Афганистан
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
На загородных трассах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч
Новый фильм, снятый за $200 млн, провалился в прокате
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку