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Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея
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Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея
Бизнес, 17:28
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Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея

Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших семейных кланов России. В обновленном списке совокупное состояние десяти самых успешных династий составило $27 млрд. Подробнее — в материале РБК.

Семья Гуцериевых
Михаил Гуцериев
(Фото: Дмитрий Терновой для РБК)

Состояние: $9,91 млрд

Как и в прошлом году, рейтинг богатейших кланов по версии Forbes возглавила семья Михаила Гуцериева, контролирующая группу «Сафмар» (бывшая БИН). У группы появилось новое направление деятельности — розничная торговля, а также добавились два новых акционера — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов. В конце 2016 года «Сафмар» выкупила сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и приобрела 57,7% акций такой же сети «М.Видео».

Семья Ротенбергов
Роман и Аркадий Ротенберги
(Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Состояние: $4,2 млрд

Семья Ротенбергов перестала быть самой богатой в России в 2015 году — в первом семейном рейтинге 2014 года издание оценило ее состояние в $5,55 млрд. В 2017 году цифра увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым годом ($2,8 млрд). «Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста», — пишет Forbes.В числе активов Ротенбергов — СМП Банк, спортивный клуб «Явара-Нева» и «ЭнПиВи Инжиниринг».

Семья Ананьевых
Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы
(Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Состояние: $2,7 млрд

В холдинг «Промсвязькапитал», которым владеют братья Ананьевы, входят Промсвязьбанк, банк «Возрождение» и кипрская инвестиционная компания P. S. Capital. Им также принадлежат акции крупнейшего в России системного интегратора «Техносерв» и девелоперской группы ПСН.

Семья Шаймиевых
Радик Шаймиев
(Фото: Василий Александров / «Коммерсантъ»)

Состояние: $2,215 млрд

Радик и Айрат Шаймиевы — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и самые богатые люди в республике. По данным Forbes, за последний год их совокупное состояние выросло на $500 млн за счет бурного роста котировок нефтехимических компаний. Братья владеют акциями группы ТАИФ: в ее состав входят нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», нефтехимические предприятия «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» и генерирующая компания ТГК-16.

Семья Магомедовых
Зиявудин Магомедов
(Фото: Владимир Марченко для РБК)

Состояние: $1,75 млрд

Группу «Сумма» Зиявудин Магомедов создал в 2002 году, ей принадлежат группы НМТП и FESCO, Якутская топливно-энергетическая компания и Объединенная зерновая компания. Братья Магомед и Зиявудин Магомедовы владеют равными долями в НМТП, инжиниринговых компаниях и телекоммуникационной компании Sumtel.

Семья Рахимкуловых
Мегдет Рахимкулов
(Фото: из личного архива)

Состояние: $1,6 млрд

Глава семейства Мегдет Рахимкулов стал миллиардером благодаря связям с «Газпромом», пишет Forbes. В разное время он работал в Министерстве газовой промышленности СССР и в «Газэкспорте» — дочерней компании «Газпрома». Сейчас семье Рахимкулова принадлежат пакеты венгерского OTP Bank, венгерской нефтяной компании MOL, «Газпрома» и ВТБ. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat. Дети Рахимкулова входят в состав правления компании.

Семья Бажаевых
Муса Бажаев
(Фото: Светлана Привалова / «Коммерсантъ»)

Состояние: $1,45 млрд

Мусе Бажаеву и его племяннику Дени, сыну основателя группы Зии Бажаева, принадлежат доли в компании «Русская платина». Компания на свои средства строит в Красноярске спорткомплекс «Платинум Арена» — в 2019 году там пройдут церемонии открытия и закрытия 29-й зимней Универсиады и соревнования по фигурному катанию. У брата Зии Мавлита ​Бажаева нет доли в этом проекте.

Семья Саркисовых
Братья Николай и Сергей Саркисовы
(Фото: Сергей Портер / Fotoimedia / ТАСС)

Состояние: $1,4 млрд

Братьям Сергею и Николаю Саркисовым принадлежит около 60% акций группы «РЕСО-Гарантия», а также банк «РЕСО Кредит» — опорный банк группы. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов приходится на заграничную недвижимость: владения в Монако, Лос-Анджелесе, Париже, Лондоне и Вильнюсе, пишет Forbes.

Семья Шамаловых
Николай Шамалов
(Фото: предоставлено РБК)

Состояние: $1,32 млрд

Николай Шамалов — владелец акций банка «Россия» и бывший представитель компании Siemens Medical Solutions в Санкт-Петербурге. Его младший сын Кирилл женат на Катерине Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина. В 2017 году он продал 17% акций «Сибура», где является вице-президентом, основному акционеру компании Леониду Михельсону, но сохранил свое место в совете директоров. Его старший брат Юрий Шамалов с 2003 года возглавляет НПФ «Газфонд», он также является членом совета директоров «Газпром-медиа».

Семья Зубицких
Евгений Зубицкий
(Фото: Игорь Лавренков / «Коммерсантъ»)

Состояние: $950 млн

Группа «Кокс» основана предпринимателем Борисом Зубицким​. В 1999 году он был избран в Государственную думу и передал бизнес старшему сыну Евгению — он занимает должность президента Промышленно-металлургического холдинга. Младший сын Андрей занимает пост старшего вице-президента компании.

Теги: мультимедиа , Ротенберги , Forbes , Михаил Гуцериев , бизнес-кланы
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