Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея

Семья Ротенбергов

Состояние: $4,2 млрд

Семья Ротенбергов перестала быть самой богатой в России в 2015 году — в первом семейном рейтинге 2014 года издание оценило ее состояние в $5,55 млрд. В 2017 году цифра увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым годом ($2,8 млрд). «Своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста», — пишет Forbes.В числе активов Ротенбергов — СМП Банк, спортивный клуб «Явара-Нева» и «ЭнПиВи Инжиниринг».