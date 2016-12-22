Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына

29 августа агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило о пополнение в семье лидера КНДР Ким Чен Ына. Накануне о рождении ребенка, пол и имя которого неизвестны, на брифинге сообщили представители Национальной службы разведки Южной Кореи. По их данным, ребенок родился еще в феврале.
По данным СМИ, это уже третий наследник Ким Чен Ына. Сообщалось, что двое его старших детей родились в 2010-м и 2013 годах. Но официального подтверждения этой информации нет.
О семье северокорейского лидера и его ближних и дальних родственниках известно немного. Династия Ким — в фотогалерее РБК.
Вечный президент и основатель КНДР. Генералиссимус. Дед действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Основоположник идеологии чучхе (марксизм на основе национальных традиций).
Детство вместе с семьей провел в Китае, где вступил в марксистский кружок, за что в 17 лет попал в тюрьму. В 1945 году стал председателем северокорейского оргбюро Коммунистической партии Кореи (1945–1946 годы). В 1948 году возглавил страну. В 1998 году был объявлен вечным президентом КНДР.
Был женат дважды. Первая жена умерла вскоре после рождения их сына. Второй женой стала Ким Сон Э, которая, как считается, до того была секретаршей начальника личной охраны Ким Ир Сена.
С середины 1950-х годов в КНДР началось ужесточение режима. Все северокорейские студенты должны были вернуться из Европы и пройти курс идеологической переподготовки. Именно при Ким Ир Сене вся экономика страны перешла на жесткое центральное планирование. Рыночная торговля была объявлена буржуазно-феодальным пережитком и ликвидирована.
Мать Ким Чен Ира, жена Ким Ир Сена, бабушка Ким Чен Ына.
О Ким Чен Сук стало известно только спустя несколько лет после ее смерти. В 1972 году ей было посмертно присвоено звание Героя КНДР, а затем и титулы «героини антияпонской войны» и «великой матери революции». Кроме того, если в КНДР говорят о «трех полководцах», то все знают, что речь идет о Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и Ким Чен Сук.
Великий Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики. Генералиссимус (посмертно). Старший сын Ким Ир Сена. Отец Ким Чен Ына.
Ким Чен Ир родился в 1941 году, хотя, как это принято в КНДР, официальная биография уменьшает возраст правителя на год. Как и отец, учился в Китае. Вернувшись на родину, начал работу в партии, изначально считаясь преемником Ким Ир Сена.
После смерти отца в течение трех лет руководил страной де-факто, официально не занимая высшие руководящие должности в стране. Таким образом, были соблюдены традиционные корейские нормы, в частности конфуцианский принцип сыновней почтительности, предписывающий соблюдение трехлетнего траура.
После того как в 1990-х Россия перестала сотрудничать с КНДР, страна была вынуждена искать новых союзников. В мае 1999 года состоялась поездка Ким Чен Ира в Китай, в 2000 году — историческая встреча лидеров враждовавших юга и севера Кореи. В октябре 2000 года в Пхеньян прилетела тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт, после чего началась подготовка к визиту в Северную Корею в конце 2000 года президента США Билла Клинтона. Однако он так и не состоялся, а новый президент США Джордж Буш — младший не спешил восстанавливать отношения с КНДР.
Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года. Похороны состоялись 28 декабря. По оценке южнокорейской газеты The Chosun Ilbo, они обошлись в $40 млн.
Мать Ким Чен Ына.
Ко Ён Хи — одна из жен Ким Чен Ира и мать его младшего сына Ким Чен Ына. До знакомства с Ким Чен Иром была танцовщицей. Умерла в 2004 году в Париже от рака груди. В последние годы перед смертью в КНДР ее называли не иначе как «уважаемой матерью».
Младший из трех сыновей Ким Чен Ира, внук Ким Ир Сена.
В январе 2009 года южнокорейское новостное агентство «Ренхап» сообщило, что, опасаясь за свое здоровье, Ким Чен Ир назначил преемником своего младшего сына Ким Чен Ына. Он получил образование в Берне (Швейцария), затем учился в военной академии в Пхеньяне. В 2010 году он был избран в ЦК Трудовой партии Кореи, стал заместителем председателя Центрального военного комитета партии.
После смерти отца в 2011 году Ким Чен Ын был объявлен высшим руководителем партии, армии и народа КНДР.
О Ким Чен Ыне известно очень немного, и практически все —из книги, которая была издана в Токио в 2003 году. Ее автором якобы стал повар Ким Чен Ира. Из книги, в частности, стало известно, что матерью Ким Чен Ына была одна из жен Ким Чен Ира актриса Ко Ён Хи.
При Ким Чен Ыне Северная Корея придерживается курса на развитие экономики параллельно с укреплением ядерных арсеналов. Было проведено несколько ядерных испытаний, запущен искусственный спутник земли.
В отношении Ким Чен Ына с 2016 года действуют односторонние санкции США, введенные из-за нарушений прав человека в стране.
В 2012 году было объявлено, что Ким Чен Ын женат на Ли Соль Чжу. По разным данным, с 2010 по 2013 год у пары родилась дочь Ким Чжу Э.
Четвертая жена Ким Чен Ира, мачеха Ким Чен Ына.
В последний, четвертый раз Ким Чен Ир женился в 2006 году. Его женой стала его бывший личный секретарь Ким Ок. Южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Ок училась игре на фортепиано в Пхеньянском университете музыки и танца, а личным секретарем лидера КНДР стала в начале 1980-х годов.
Первая леди КНДР. Жена Ким Чен Ына.
25 июля 2012 года Центральное телеграфное агентство сообщило о церемонии открытия Народного парка развлечений Рунгна, куда Ким Чен Ын пришел с женой — Ли Соль Чжу. Это было первое упоминание первой леди в качестве жены лидера КНДР.
До сих пор о ней и ее знакомстве с Ким Чен Ыном почти ничего не известно. Многие наблюдатели отмечают, что ее имя и внешний вид указывают на сходство с молодой певицей, выступавшей в 2010 году на одном из торжественных новогодних концертов в Пхеньяне.
По одной из версий, которые высказывались в южнокорейских СМИ, Ли Соль Чжу закончила Пхеньянский университет имени Ким Ир Сена, изучала естественные науки. Ее отец — профессор этого же университета, а мать — администратор крупной пхеньянской клиники.
По другой версии, Ли Соль Чжу не училась в университете, зато получила музыкальное образование в Пекине.
Старший сын Великого Руководителя КНДР Ким Чен Ира и родной брат (по отцу) председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.
Про старшего сына Ким Чен Ира известно еще меньше, чем о действующем главе КНДР. Его матерью была актриса Сон Хе Рим. В СМИ сообщалось, что в детстве, как и брат, Ким Чен Нам учился в Швейцарии. Официальных подтверждений этой информации нет.
В 2001 году Ким Чен Нам был задержан при попытке въезда в Японию по поддельному паспорту с целью посещения токийского Диснейленда. Был депортирован в Китай, где и жил все время до своей смерти. 14 февраля 2017 года южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник написало об убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии.
Старший брат Ким Чен Ына.
Родился в 1981 году. СМИ писали, что Ким Чон Чхоль, как и брат, учился в швейцарской школе. Некоторое время (с 2003 по 2009 год) считалось, что он может стать преемником отца в качестве лидера КНДР. В 2007 году Ким Чон Чхоль был назначен на должность в Трудовой партии Кореи.
Известен как большой поклонник творчества гитариста и певца Эрика Клэптона: СМИ сообщали, что его видели на концертах последнего в 2006, 2011 и 2015 годах.
Дочь Ким Ир Сена, младшая сестра Ким Чен Ира, тетя Ким Чен Ына.
В 2010 году вместе с мужем Чан Сон Тхэком была назначена душеприказчиком своего брата и в случае его смерти должна была стать опекуном Ким Чен Ына. В правительстве Ким Чен Ира руководила легкой промышленностью КНДР, а ее муж был заместителем Ким Чен Ира в государственном комитете обороны. В 2013 году Чан Сон Тхэк был обвинен в государственной измене и казнен. Данные о смерти Ким Гён Хи не подтверждены.
Дядя Ким Чен Ына.
В 2013 году Чан Сон Тхэк был обвинен в попытке захватить высшую власть в партии и государстве, а также продаже национальных ресурсов иностранцам по неоправданно низким ценам и казнен. До этого он был заместителем главы госкомитета обороны, входил в политбюро и возглавлял организационный отдел ЦК, который ведал подбором кадров и курировал спецслужбы. Многие эксперты называли его серым кардиналом, правой рукой и наставником Ким Чен Ына.
Младшая сестра Ким Чен Ына.
Родилась в 1987 году. Училась в международной школе в швейцарском Берне в 1996–2001 годах вместе с братом — Ким Чен Ыном. Возможно, также училась в военной академии в Пхеньяне после возвращения.
В 2014 году Ким Ё Чжон была назначена заместителем начальника отдела в центральном комитете ТПК. Ким Ё Чжон — единственный родственник лидера КНДР, который занимает официально подтвержденный пост в стране. По версии южнокорейских источников, она отвечает за кадровые назначения, а также за пропаганду.