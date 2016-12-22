Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына

29 августа агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило о пополнение в семье лидера КНДР Ким Чен Ына. Накануне о рождении ребенка, пол и имя которого неизвестны, на брифинге сообщили представители Национальной службы разведки Южной Кореи. По их данным, ребенок родился еще в феврале.

По данным СМИ, это уже третий наследник Ким Чен Ына. Сообщалось, что двое его старших детей родились в 2010-м и 2013 годах. Но официального подтверждения этой информации нет.

О семье северокорейского лидера и его ближних и дальних родственниках известно немного. Династия Ким — в фотогалерее РБК.