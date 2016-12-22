Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру

19-летняя фигуристка Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. ​Ее мать Даниэла Липницкая уточняла, что Федерация фигурного катания знала об этом еще в апреле 2017 года, сразу после возвращения спортсменки из Европы, где она лечилась от анорексии. ​В 2014 году на Олимпиаде в Сочи фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях. Помимо этого она выиграла серебро чемпионата мира 2014 года и стала чемпионкой Европы в том же году.

Кто из спортсменов и почему рано заканчивал спортивную карьеру — в обзоре РБК