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Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру
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Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру
Общество, 20:37
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Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру

19-летняя фигуристка Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. ​Ее мать Даниэла Липницкая уточняла, что Федерация фигурного катания знала об этом еще в апреле 2017 года, сразу после возвращения спортсменки из Европы, где она лечилась от анорексии. ​В 2014 году на Олимпиаде в Сочи фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях. Помимо этого она выиграла серебро чемпионата мира 2014 года и стала чемпионкой Европы в том же году.

Кто из спортсменов и почему рано заканчивал спортивную карьеру — в обзоре РБК

Тара Липински, США
Фото: Kimimasa Mayama / Reuters

Американская фигуристка Тара Липински стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в возрасте 15 лет — на Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Однако травма бедра вынудила спортсменку завершить свою карьеру в возрасте 19 лет. После ухода из спорта она снимается в кино и сериалах.

Николь Вайдишова, Чехия
Фото: Toby Melville / Reuters

Чешская теннисистка Николь Вайдишова завершила свою карьеру в 2010 году, на тот момент ей было 20 лет. В мае 2007 года спортсменка занимала седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), доходила до полуфиналов Открытого чемпионата Франции в 2006 году и Австралии в 2007 году. Вайдишова объяснила свое решение закончить спортивную карьеру усталостью от неудач и недостатком желания возвращать утраченные позиции.

Анна Курникова, Россия
Фото: Роман Денисов / ТАСС

В 2003 году заявила о завершении своей карьеры бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, на тот момент спортсменке было 22 года. Тогда она сообщала, что хочет стать актрисой и телеведущей. В 2001 году спортсменка получила тяжелую травму ноги, после чего так и не смогла выйти на прежний уровень. Анна — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Евгения Канаева, Россия
Фото: Karoly Arvai / Reuters

В начале 2013 года о завершении спортивной карьеры заявила Евгения Канаева, на тот момент ей исполнилось 22 года. Спортсменка — обладатель двух олимпийских золотых медалей — в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. На чемпионате мира 2009 года в Японии Канаева установила рекорд, выиграв сразу шесть золотых медалей — максимальное на тот момент число наград одного чемпионата в истории художественной гимнастики. Незадолго до этого спортсменка была избрана одним из семи вице-президентов Всероссийской федерации художественной гимнастики, сейчас является членом исполкома.

Артем Безродный
Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ТАСС
В 17 лет уроженец украинского города Сумы Артем Безродный дебютировал за московский «Спартак» в чемпионате России, тогда же впервые сыграл в Лиге чемпионов. В 20 лет он провел первый матч за сборную страны. Однако на карьере Безродного в итоге поставили крест его постоянные травмы. Из-за них он в 23 года вынужден был оставить выступления на высоком уровне. Спустя несколько лет после этого Безродный возобновил занятия футболом в родных Сумах, в составе любительских команд. В сентябре 2016 года в возрасте 37 лет Безродный скончался из-за сердечного приступа во время утренней пробежки.
Магдалена Нойнер, Германия
Фото: Michael Dalder / Reuters

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) и десятикратная чемпионка мира по биатлону немка Магдалена Нойер сообщила, что завершит спортивную карьеру в 2012 году, на тот момент ей было 25 лет. В течение карьеры трижды становилась лучшей спортсменкой Германии.

Иван Саенко, Россия
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Футболист Иван Саенко завершил свою спортивную карьеру в 2011 году в возрасте 27 лет. До этого Саенко был капитаном молодежной сборной России. В 2008 году он в составе сборной помог России занять третье место на чемпионате Европы в 2008 году. Играл за немецкие клубы «Карлсруэ» и «Нюрнберг», а также за московский «Спартак», который в 2011 году не стал продлевать контракт со спортсменом. В том же году Саенко на вопрос о том, чем он сейчас занимается, ответил: «Трачу честно заработанные деньги»

Авторы: Галина Казакулова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , спорт
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