Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру

19-летняя фигуристка Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. Ее мать Даниэла Липницкая уточняла, что Федерация фигурного катания знала об этом еще в апреле 2017 года, сразу после возвращения спортсменки из Европы, где она лечилась от анорексии. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях. Помимо этого она выиграла серебро чемпионата мира 2014 года и стала чемпионкой Европы в том же году.
Кто из спортсменов и почему рано заканчивал спортивную карьеру — в обзоре РБК
Американская фигуристка Тара Липински стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в возрасте 15 лет — на Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Однако травма бедра вынудила спортсменку завершить свою карьеру в возрасте 19 лет. После ухода из спорта она снимается в кино и сериалах.
Чешская теннисистка Николь Вайдишова завершила свою карьеру в 2010 году, на тот момент ей было 20 лет. В мае 2007 года спортсменка занимала седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), доходила до полуфиналов Открытого чемпионата Франции в 2006 году и Австралии в 2007 году. Вайдишова объяснила свое решение закончить спортивную карьеру усталостью от неудач и недостатком желания возвращать утраченные позиции.
В 2003 году заявила о завершении своей карьеры бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, на тот момент спортсменке было 22 года. Тогда она сообщала, что хочет стать актрисой и телеведущей. В 2001 году спортсменка получила тяжелую травму ноги, после чего так и не смогла выйти на прежний уровень. Анна — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В начале 2013 года о завершении спортивной карьеры заявила Евгения Канаева, на тот момент ей исполнилось 22 года. Спортсменка — обладатель двух олимпийских золотых медалей — в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. На чемпионате мира 2009 года в Японии Канаева установила рекорд, выиграв сразу шесть золотых медалей — максимальное на тот момент число наград одного чемпионата в истории художественной гимнастики. Незадолго до этого спортсменка была избрана одним из семи вице-президентов Всероссийской федерации художественной гимнастики, сейчас является членом исполкома.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) и десятикратная чемпионка мира по биатлону немка Магдалена Нойер сообщила, что завершит спортивную карьеру в 2012 году, на тот момент ей было 25 лет. В течение карьеры трижды становилась лучшей спортсменкой Германии.
Футболист Иван Саенко завершил свою спортивную карьеру в 2011 году в возрасте 27 лет. До этого Саенко был капитаном молодежной сборной России. В 2008 году он в составе сборной помог России занять третье место на чемпионате Европы в 2008 году. Играл за немецкие клубы «Карлсруэ» и «Нюрнберг», а также за московский «Спартак», который в 2011 году не стал продлевать контракт со спортсменом. В том же году Саенко на вопрос о том, чем он сейчас занимается, ответил: «Трачу честно заработанные деньги»