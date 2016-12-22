Первые морды: домашние животные лидеров государств

Президент Франции Эмманюэль Макрон последовал примеру своих предшественников на посту и вместе с женой Бриджит взял из приюта годовалого пса, метиса грифона и лабрадора, по кличке Немо. Животные первых лиц государств — в обзоре РБК.
Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок — Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году Путину подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.
В 2010 году после переговоров по газопроводу «Южный поток» премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя щенку выбирали через открытый конкурс, его выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.
В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину признана национальным достоянием Японии.
У бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель две португальских водяных собаки с кличками Bo и Sunny. Есть ли домашние животные у действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа неизвестно.
В списке питомцев бывшего президента США Джорджа Буша-младшего три собаки, кошка и даже корова, которая жила на ранчо в Техасе. В 2013 году в возрасте 12 лет умерла одна из собак Буша — шотландский терьер Барни. «Барни был рядом со мной в течение наших 8 лет в Белом доме. Он никогда не обсуждал политику и всегда был верным другом», — заявил Буш после смерти собаки.
В 2014 году бывшему президенту Франции Франсуа Олланду подарили щенка лабрадора. Подарок сделал фонд французских ветеранов Монреаля в знак благодарности за встречу во время визита главы государства в Канаду. Президент назвал щенка Philae — в честь космического аппарата, незадолго до этого приземлившегося на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко.
У еще одного бывшего президента Франции Жака Ширака была мальтийская болонка по кличке Сумо. В 2009 году СМИ сообщили, что после того, как Ширак оставил пост главы государства и покинул президентскую резиденцию, собака стала агрессивной и за короткий промежуток времени трижды укусила экс-президента, после чего было принято решение отправить ее на ферму в одной из французских деревень.
Белорусский президент — большой любитель животных. В ноябре 2016 года он рассказал о своих домашних питомцах: по словам Лукашенко, у него живут три кошки и много других животных. «Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, 25 гусят, куры китайские, куры обычные, индюки, штук 10, кролики, раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем, не дай бог ребенок увидит, десять коров, козы, овцы, 7-8 лошадей. Еще у меня четыре собаки — две лайки, лабрадор, немецкая овчарка», — рассказывал Лукашенко.
Первого корги Елизавете II подарили в 18 лет. Собака по имени Сьюзан прожила почти 15 лет. Вообще у королевы за все время было около 30 собак. На данный момент у нее два пса породы корги — Холли и Уиллоу.