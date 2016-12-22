Первые морды: домашние животные лидеров государств

Собаки Владимира Путина

Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок — Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году Путину подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.

В 2010 году после переговоров по газопроводу «Южный поток» премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя щенку выбирали через открытый конкурс, его выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.

В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину признана национальным достоянием Японии.

