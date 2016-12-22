Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,96 58,44 EUR Нал. 70,36 69,69 USD Бирж. 58,57 -0,01 EUR Бирж. 70,13 +0,23 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1987,15 +0,40% РТС 1068,75 +0,78% Brent 51,73 -1,18% DJIA 21776,50 -0,17% Nasdaq 6278,81 +0,21% FTSE 7401,46 -0,08%
Первые морды: домашние животные лидеров государств
Лента новостей
О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 19:17, Партнерский материал Минкультуры предложило основание для отзыва кинопрокатных удостоверений 19:12, Политика Первые морды: домашние животные лидеров государств 19:07, Фотогалерея  «Яблоко» попросило прокуроров проверить закупки православных энциклопедий 19:06, Общество Прокурор попросил пять лет колонии для сына мэра Махачкалы 19:06, Общество «Сафмар» выставила на продажу единственное в Москве здание Захи Хадид 18:59, Бизнес Путин пообещал премьер-министру Венгрии «рассказать теорию» дзюдо 18:59, Политика ИГ начала перегруппировку сил в своем последнем оплоте в Сирии 18:53, Политика АФК «Система» объявила о техническом дефолте 18:49, Бизнес Прокуратура проверит сообщения о разгерметизации самолета из Антальи 18:48, Общество Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта 18:38, Общество Роднина назвала Олимпиаду в Сочи единственным успехом Липницкой 18:31, Общество Короткая программа: что успела выиграть Юлия Липницкая 18:30, Спорт «Автодор» введет единый транспондер для платных федеральных дорог 18:29, Общество Суд признал законной стройку на Живописной улице 18:28, Общество Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия 18:26, Бизнес В Москве задержали сотрудницу МВД по подозрению в проституции 18:20, Общество Власти ЦАО Москвы пообещали заменить баннеры «Моей улицы» с ошибками 18:11, Общество Суд огласил приговор по делу о хищении 7,5 млрд руб. в московском банке 18:10, Общество Захарова рассказала о жалобах россиян на увеличение сроков выдачи виз США 18:08, Политика Прокуратура предъявила бывшему мэру Владивостока иск на 614 млн руб. 17:49, Общество ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане 17:46, Политика Московский банк проверит пропажу €50 тыс. и $15 тыс. из сейфа клиента 17:42, Общество Владелец барка «Крузенштерн» опроверг запрет на посещение Аландов 17:33, Политика Получившего условный срок соучастника замминистра задержали в зале суда 17:29, Общество Авербух назвал правильным решение Липницкой завершить карьеру 17:28, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 17:26, РБК и Билайн В Жуковском Як-40 выкатился за пределы ВПП 17:12, Общество
Первые морды: домашние животные лидеров государств
Политика, 19:07
0
Первые морды: домашние животные лидеров государств

Президент Франции Эмманюэль Макрон последовал примеру своих предшественников на посту и вместе с женой Бриджит взял из приюта годовалого пса, метиса грифона и лабрадора, по кличке Немо. Животные первых лиц государств — в обзоре РБК.

Собаки Владимира Путина
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок — Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году Путину подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.

В 2010 году после переговоров по газопроводу «Южный поток» премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя щенку выбирали через открытый конкурс, его выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.

В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину признана национальным достоянием Японии.
 

Собаки Барака Обамы
Фото: Larry Downing / Reuters

У бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель две португальских водяных собаки с кличками Bo и Sunny. Есть ли домашние животные у действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа неизвестно.

Собаки, кошки и корова Джорджа Буша
Фото: Larry Downing / Reuters

В списке питомцев бывшего президента США Джорджа Буша-младшего три собаки, кошка и даже корова, которая жила на ранчо в Техасе. В 2013 году в возрасте 12 лет умерла одна из собак Буша — шотландский терьер Барни. «Барни был рядом со мной в течение наших 8 лет в Белом доме. Он никогда не обсуждал политику и всегда был верным другом», — заявил Буш после смерти собаки.

Лабрадор Франсуа Олланда
Фото: Christelle Alix / AFP

В 2014 году бывшему президенту Франции Франсуа Олланду подарили щенка лабрадора. Подарок сделал фонд французских ветеранов Монреаля в знак благодарности за встречу во время визита главы государства в Канаду. Президент назвал щенка Philae — в честь космического аппарата, незадолго до этого приземлившегося на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. 

Мальтийская болонка Жака Ширака
Фото: Philippe Laurenson / Reuters

У еще одного бывшего президента Франции Жака Ширака была мальтийская болонка по кличке Сумо. В 2009 году СМИ сообщили, что после того, как Ширак оставил пост главы государства и покинул президентскую резиденцию, собака стала агрессивной и за короткий промежуток времени трижды укусила экс-президента, после чего было принято решение отправить ее на ферму в одной из французских деревень.

Кошки, индоутки и другие животные Александра Лукашенко
Фото: Андрей Сташевич / BelTa / AP

Белорусский президент — большой любитель животных. В ноябре 2016 года он рассказал о своих домашних питомцах: по словам Лукашенко, у него живут три кошки и много других животных. «Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, 25 гусят, куры китайские, куры обычные, индюки, штук 10, кролики, раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем, не дай бог ребенок увидит, десять коров, козы, овцы, 7-8 лошадей. Еще у меня четыре собаки — две лайки, лабрадор, немецкая овчарка», — рассказывал Лукашенко.

Корги королевы Елизаветы
Фото: AP

Первого корги Елизавете II подарили в 18 лет. Собака по имени Сьюзан прожила почти 15 лет. Вообще у королевы за все время было около 30 собак. На данный момент у нее два пса породы корги — Холли и Уиллоу.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , животные
Главное
Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия Бизнес
Материалы по теме
Чета Макрон нашла в приюте годовалого пса Немо Общество
Путин подарил щенка школьнице из Хакасии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку