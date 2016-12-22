Чем запомнился политолог Збигнев Бжезинский. Фотогалерея

Збигнев Бжезинский во время интервью для Associated Press. 26 марта 1981 года
Президент США Джимми Картер и советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. 19 апреля 1977 года
Президент США Джимми Картер и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписывают договор Об ограничении стратегических вооружений II (ОСВ-II). Збигнев Бжезинский за спиной Джимми Картера. 18 июня 1979 года
Збигнев Бжезинский во время игры в шахматы с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином
Збигнев Бжезинский и Папа Римский Иоанн Павел II. 18 апреля 1983 года
Президент США Рональд Рейган на встрече с руководством министерства обороны США (Збигнев Бжезинский слева). 15 апреля 1985 года
Председатель КНР Цзян Цзэминь и Збигнев Бжезинский. 5 июня1997 года
Бывший советник Президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский, Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, председатель Украинской демократического альянса за реформы Виталий Кличко, Депутат Государственной думы РФ Леонид Слутский, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности. 1 февраля 2014 года