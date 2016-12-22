Чем запомнился политолог Збигнев Бжезинский. Фотогалерея

В субботу, 27 мая, в США скончался известный американский политолог, бывший советник 39-го президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет. Он известен тем, что придерживался жесткой антисоветской политики. Он знал о противоречиях внутри социалистического блока и считал, что его необходимо разрушить посредством мирного отсечения от него стран Восточной Европы, способствуя развитию их экономических связей с Западом. За жесткую позицию политолога относительно советско-американских отношений главная газета КПСС «Правда» назвала его «врагом политики разрядки». Бжезинскому принадлежала решающая роль в решении послать американский спецназ для спасения заложников из посольства США в Тегеране в 1981 году. Военная операция в итоге не удалась, в результате этого ухудшились дипломатические отношения между США и Ираном. Збигнев Бжезинский написал более 30 книг, в частности, он является автором «Великой шахматной доски», о гегемонии США и о стратегиях, которые могли быть применены для достижения могущества в будущем.

Збигнев Бжезинский во время интервью для Associated Press. 26 марта 1981 года Президент США Джимми Картер и советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. 19 апреля 1977 года Президент США Джимми Картер и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписывают договор Об ограничении стратегических вооружений II (ОСВ-II). Збигнев Бжезинский за спиной Джимми Картера. 18 июня 1979 года Збигнев Бжезинский во время игры в шахматы с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином Збигнев Бжезинский и Папа Римский Иоанн Павел II. 18 апреля 1983 года Президент США Рональд Рейган на встрече с руководством министерства обороны США (Збигнев Бжезинский слева). ​15 апреля 1985 года Председатель КНР Цзян Цзэминь и Збигнев Бжезинский. 5 июня1997 года Бывший советник Президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский, Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, председатель Украинской демократического альянса за реформы Виталий Кличко, Депутат Государственной думы РФ Леонид Слутский, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности. 1 февраля 2014 года