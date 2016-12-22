Авто без водителя: мировые концерны в гонке за рынок машин-беспилотников

16 ноября Tesla представит свой первый беспилотный грузовик. Уже к 2025 году в мире ежегодно будет продаваться почти 15 млн автомобилей, которые смогут обходиться без водителя. Мировые автоконцерны уже включились в гонку за рынок машин-беспилотников. Некоторые из них — в обзоре РБК.
В 2015 году компания Tesla представила систему автопилота из камеры, радар, GPS-модуля и ультразвуковых датчиков расстояния. С помощью системы машина сможет автономно двигаться по городской дороге с разметкой и на магистрали. В 2016 году систему обновили и продемонстрировали в действии на Model S. В октябре 2016 года глава Tesla Илон Маск заявил, что все производимые автомобили Tesla будут оснащены технологией автономного вождения.
В декабре 2013 года концерн Ford представил свой автономный концепт Fusion Hybrid, разработанный совместно с Мичиганским университетом. Автомобиль имеет систему предупреждения о слепых зонах, выезде за пределы полосы движения, опасности столкновения (с автоматическим торможением), а также систему автопарковки и адаптивного круиз-контроля.
В начале 2017 года публике представили второе поколение беспилотных автомобилей Fusion с гибридной силовой установкой. В новой версии четыре лидара на крыше машины заменили на два более современных, закрепленных на передних стойках автомобиля. Все данные обрабатываются со скоростью около 1 ТБ/час оборудованием в багажнике автомобиля.
В мае 2014 года компания Google представила новый прототип своего беспилотного автомобиля без руля, педалей газа и тормоза, а с 2015 года машину начали тестировать на улицах Маунтин-Вью (Калифорния). В марте 2016 года беспилотный автомобиль Google впервые стал виновником дорожно-транспортного происшествия.
В конце 2016 года проект выделился в самостоятельную компанию Waymo в составе Alphabet. Тогда же компания совместно представила окончательный дизайн первой модели гибридного минивэна Pacifica, созданного совместно с Fiat Chrysler. В 2017 году планировалось выпустить 100 таких минивэнов на дороги общего пользования.
В мае 2010 года концерн GM представил концепт-кар EN-V. Самоуправление обеспечивается технологией GPS, объединенной с системой связи «автомобиль — автомобиль» и системой определения дистанции до машин, едущих впереди. EN-V способен распознавать пешеходов, предотвращать столкновения, двигаться в колонне и парковаться.
В 2014 году концерн GM объявил о создании системы полуавтономного вождения Super Cruise для седанов CT6. Super Cruise, сочетающая адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения о съезде с полосы движения, предназначена для движения по шоссе. Осенью 2017 года первый оснащенные технологией машины поступят в продажу. Их цена может составить около $85,5.
В январе 2013 года Audi представила спортивный беспилотный концепт Audi RS7 мощностью 560 л.с., который получил название Bobby. В 2014 году на испытаниях машина разогналась до 240 км/ч. Навигация осуществлялась по радарам, сенсорам, GPS и 3D-камерам
В 2013 году прототип этого автомобиля успешно преодолел 104 км. Система Intelligent Drive использует по четыре радара малого и дальнего радиуса действия, четыре видеокамеры и GPS-навигатор. Она распознает светофоры, разметку, пешеходов, соседние машины, сканирует пространство впереди и сзади и корректирует движение в автомобильном потоке
В июле 2014 года Mercedes-Benz испытала автономный грузовик Future Truck 2025. Машина успешно прошла маршрут по трассе общего пользования со скоростью до 80 км/ч.
В 2016 году компания представила технологию Drive Pilot, позволяющую до минуты ехать, не управляя автомобилем. Также оснащенная технологией машина может сама перестраиваться. Доработанная технология позволила автомобилю забирать на себя до 80% функций водителя. В начале 2017 года стало известно, что компания планирует оснащать обновленной технологией Drive Pilot все свои автомобили.
В 2015 году компания Nissan представила прототип Intelligent Drive System. Автомобиль самостоятельно корректирует скорость, поворачивает, сканирует свободные зоны на дороге и идентифицирует пешеходов или машины. Он оснащен 12 камерами, четырьмя сенсорами, четырьмя 3D-сканерами. Паркуется машина тоже самостоятельно.
В 2017 году компания представила новую модель Nissan Leaf с технологией ProPilot Assist, которая может держать автомобиль в полосе и удерживать безопасное расстояние. Кроме того, технология помогает управлять ускорением и торможением.
Компания Renault также в 2017 году представила концепт беспилотного автомобиля Symbioz. В Концепция основана на интеграции в будущем «умного дома» и автомобиля, который станет для него дополнительным модульным пространством.
В 2017 году компании Nissan, Renault и Mitsubishi объявили о планах работать над беспилотными автомобилями вместе. Разработать свой беспилотный автомобиль группа планирует к следующему году.
В 2013 году Toyota представила Lexus LS, оснащенный Intelligent Transport Systems. Концепт может сканировать дорожные условия, оценивать состояние водителя (в случае если тот уснет) и обмениваться данными с другими автомобилями. Lexus LS научили останавливаться на красный свет, предотвращать съезд с дороги и распознавать пешеходов