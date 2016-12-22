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Авто без водителя: мировые концерны в гонке за рынок машин-беспилотников
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Авто без водителя: мировые концерны в гонке за рынок машин-беспилотников
Технологии и медиа, 00:04
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Авто без водителя: мировые концерны в гонке за рынок машин-беспилотников

16 ноября Tesla представит свой первый беспилотный грузовик. Уже к 2025 году в мире ежегодно будет продаваться почти 15 млн автомобилей, которые смогут обходиться без водителя. Мировые автоконцерны уже включились в гонку за рынок машин-беспилотников. Некоторые из них — в обзоре РБК.

Tesla
Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

В 2015 году компания Tesla представила систему автопилота из камеры, радар, GPS-модуля и ультразвуковых датчиков расстояния. С помощью системы машина сможет автономно двигаться по городской дороге с разметкой и на магистрали. В 2016 году систему обновили и продемонстрировали в действии на Model S. В октябре 2016 года глава Tesla Илон Маск заявил, что все производимые автомобили Tesla будут оснащены технологией автономного вождения.

Ford Motor Company
Fusion Hybrid
(Фото: AP)

В декабре 2013 года концерн Ford представил свой автономный концепт Fusion Hybrid, разработанный совместно с Мичиганским университетом. Автомобиль имеет систему предупреждения о слепых зонах, выезде за пределы полосы движения, опасности столкновения (с автоматическим торможением), а также систему автопарковки и адаптивного круиз-контроля.

Fusion Hybrid
(Фото: Alexis Simpson / Zuma / ТАСС)

В начале 2017 года публике представили второе поколение беспилотных автомобилей Fusion с гибридной силовой установкой. В новой версии четыре лидара на крыше машины заменили на два более современных, закрепленных на передних стойках автомобиля. Все данные обрабатываются со скоростью около 1 ТБ/час оборудованием в багажнике автомобиля.

Alphabet
Google
(Фото: AP)

В мае 2014 года компания Google представила новый прототип своего беспилотного автомобиля без руля, педалей газа и тормоза, а с 2015 года машину начали тестировать на улицах Маунтин-Вью (Калифорния). В марте 2016 года беспилотный автомобиль Google впервые стал виновником дорожно-транспортного происшествия. 

Pacifica
(Фото: Paul Sancya / AP)

В конце 2016 года проект выделился в самостоятельную компанию Waymo в составе Alphabet. Тогда же компания совместно представила окончательный дизайн первой модели гибридного минивэна Pacifica, созданного совместно с Fiat Chrysler. В 2017 году планировалось выпустить 100 таких минивэнов на дороги общего пользования.

General Motors
EN-V
(Фото: AP)

В мае 2010 года концерн GM представил концепт-кар EN-V. Самоуправление обеспечивается технологией GPS, объединенной с системой связи «автомобиль — автомобиль» и системой определения дистанции до машин, едущих впереди. EN-V способен распознавать пешеходов, предотвращать столкновения, двигаться в колонне и парковаться.

Chevrolet EN-V 2.0
(Фото: gm.com)
В мае 2017 года завершилась программа тестирования второго поколения концепт-кара Chevrolet EN-V 2.0.
CT6
(Фото: AP)

В 2014 году концерн GM объявил о создании системы полуавтономного вождения Super Cruise для седанов CT6. Super Cruise, сочетающая адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения о съезде с полосы движения, предназначена для движения по шоссе. Осенью 2017 года первый оснащенные технологией машины поступят в продажу. Их цена может составить около $85,5.

Chevrolet Bolt
(Фото: Rebecca Cook / Reuters)
В марте 2016 года GM за $1 млрд купила стартап Cruise Automation, специализирующийся на технологии беспилотного вождения. В сентябре 2017 года глава Cruise заявил о готовности к запуску производства беспилотного автомобиля на основе Chevrolet Bolt. GM планирует начать испытания в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Берлине и Лондоне.
Audi
Audi RS7
(Фото: AP)

В январе 2013 года Audi представила спортивный беспилотный концепт Audi RS7 мощностью 560 л.с., который получил название Bobby. В 2014 году на испытаниях машина разогналась до 240 км/ч. Навигация осуществлялась по радарам, сенсорам, GPS и 3D-камерам

Audi A8
(Фото: Albert Gea / Reuters)
В 2017 году компания представила свой новый серийный седан A8, оснащенный технологией третьего (из шести возможных) уровня автономности AI Traffic Jam Pilot. Система управляется ультразвуковыми датчиками, камерами, радарами, инфракрасной камерой и лидаром, она позволяет машине ехать в беспилотном режиме не быстрее 60 км/ч. Автомобиль должен поступить в продажу в 2018 году, но режим искусственного интеллекта компания обещает активировать только в 2019 году.
Daimler
Mercedes-Benz S500 Intelligent Drive
(Фото: AP)

В 2013 году прототип этого автомобиля успешно преодолел 104 км. Система Intelligent Drive использует по четыре радара малого и дальнего радиуса действия, четыре видеокамеры и GPS-навигатор. Она распознает светофоры, разметку, пешеходов, соседние машины, сканирует пространство впереди и сзади и корректирует движение в автомобильном потоке

Mercedes-Benz Future Truck 2025
(Фото: mercedes-benz.com)

В июле 2014 года Mercedes-Benz испытала автономный грузовик Future Truck 2025. Машина успешно прошла маршрут по трассе общего пользования со скоростью до 80 км/ч.

В 2016 году компания представила технологию Drive Pilot, позволяющую до минуты ехать, не управляя автомобилем. Также оснащенная технологией машина может сама перестраиваться. Доработанная технология позволила автомобилю забирать на себя до 80% функций водителя. В начале 2017 года стало известно, что компания планирует оснащать обновленной технологией Drive Pilot все свои автомобили.

Volvo
Volvo XC90
(Фото: volvogroup.com)
Компания Volvo также работает с беспилотными технологиями, применяя их на своих грузовиках. Так, в 2016 году беспилотные грузовики тестировали в шахтах под землей, а в 2017 году был представлен беспилотный мусоровоз. Кроме того, компания уже некоторое время испытывает беспилотные автомобили на базе модели XC90. На некоторых участках машина самостоятельно предлагает пассажиру активировать систему автономного вождения.
BMW
Фото: Андрей Соколов / DPA / ТАСС
Компания BMW в 2017 году подтвердила планы к 2021 году выпустить полностью автономный автомобиль, не предполагающий наличия водителя. Беспилотная система создается BMW вместе с компаниями Intel и Mobileye, а сама машина будет называться iNext. Тестировать автономную систему управления должны были начать во второй половине 2017 года. 
Nissan
Nissan IDS
(Фото: Zuma\TASS)

В 2015 году компания Nissan представила прототип Intelligent Drive System. Автомобиль самостоятельно корректирует скорость, поворачивает, сканирует свободные зоны на дороге и идентифицирует пешеходов или машины. Он оснащен 12 камерами, четырьмя сенсорами, четырьмя 3D-сканерами. Паркуется машина тоже самостоятельно.

В 2017 году компания представила новую модель Nissan Leaf с технологией ProPilot Assist, которая может держать автомобиль в полосе и удерживать безопасное расстояние. Кроме того, технология помогает управлять ускорением и торможением.

Renault
Renault Symbioz
(Фото: Arne Dedert / DPA / ТАСС)

Компания Renault также в 2017 году представила концепт беспилотного автомобиля Symbioz. В Концепция основана на интеграции в будущем «умного дома» и автомобиля, который станет для него дополнительным модульным пространством.

В 2017 году компании Nissan, Renault и Mitsubishi объявили о планах работать над беспилотными автомобилями вместе. Разработать свой беспилотный автомобиль группа планирует к следующему году.

Toyota
Lexus LS
(Фото: AP)

В 2013 году Toyota представила Lexus LS, оснащенный Intelligent Transport Systems. Концепт может сканировать дорожные условия, оценивать состояние водителя (в случае если тот уснет) и обмениваться данными с другими автомобилями. Lexus LS научили останавливаться на красный свет, предотвращать съезд с дороги и распознавать пешеходов

Lexus LS 600hL
(Фото: Yuya Shino / Reuters)
В 2015 году компания представила систему полуавтономного вождения Highway Teammate. Оснащенный системой автомобиль может самостоятельно заезжать и съезжать с магистрали, менять полосу движения, сохранять безопасную дистанцию. На основе этой технологии концерн к 2020 году планировал разработать серийные беспилотники. Весной 2017 года исследовательское подразделение Toyota показало оснащенную технологией автономного вождения модель Lexus LS 600hL, а в конце сентября 2017 года – ее улучшенную версию с двумя рулями – Platform 2.1.
Otto
Фото: Alexandria Sage / Reuters
В августе 2016 года компания Uber приобрела стартап Otto, который создали бывшие сотрудники Googlе, работавшие над технологиями беспилотного вождения. Сейчас в Otto разрабатывают системы самоуправления для грузовиков и беспилотных пассажирских машин. В октябре 2016 года беспилотный грузовик компании перевез 45 тыс. банок пива Budweiser, преодолев более 193 км по трассе в США, что стало первым коммерческим рейсом автономного грузового автомобильного транспорта.
Автор: Филипп Алексенко.
Теги: мультимедиа
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