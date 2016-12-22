Авто без водителя: мировые концерны в гонке за рынок машин-беспилотников

Tesla

В 2015 году компания Tesla представила систему автопилота из камеры, радар, GPS-модуля и ультразвуковых датчиков расстояния. С помощью системы машина сможет автономно двигаться по городской дороге с разметкой и на магистрали. В 2016 году систему обновили и продемонстрировали в действии на Model S. В октябре 2016 года глава Tesla Илон Маск заявил, что все производимые автомобили Tesla будут оснащены технологией автономного вождения.