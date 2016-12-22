Mercedes с номерами АМР сбил полицейского на Новом Арбате
Вечером в понедельник, 25 сентября, в центре Москвы автомобиль с госномером АМР сбил сотрудника ГИБДД, полицейский скончался на месте от полученных травм. Как стало известно РБК, водителя увезли с места ДТП на другой машине также с номером АМР
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