На США обрушился самый мощный за последние 12 лет ураган. Фотогалерея

Ураган «Харви», который называют самым мощным в истории США за последние 12 лет, достиг побережья американского штата Техас. Его мощность приравняли к «третьей» категории по пятибалльной шкале, скорость ветра достигает 208 км/ч.
В городе Рокпорт от стихии пострадали десять человек, некоторые постройки повреждены. В соседнем Корпус-Кристи без света остались 155 тыс. человек. Некоторые жители региона соглашаются на эвакуацию, некоторые остаются в своих домах и запасаются продовольствием, водой, газом на несколько дней. По прогнозам метеорологов, ураган задержится в регионе на ближайшую неделю. Президент Дональд Трамп уже ввел в Техасе режим стихийного бедствия.
Ураган «Харви» у берегов Техаса с МКС.
Эвакуация местных жителей в городе Корпус-Кристи.
Корпус-Кристи, штат Техас.
Спасатели эвакуируют местных жителей города Корпус-Кристи.
Город Корпус-Кристи, штат Техас.
Эвакуация жителей города Корпус-Кристи после того, как на него обрушился ураган «Харви».
Местные жители города Корпус-Кристи, которые решили покинуть свои дома на время урагана, готовятся к эвакуации в Сан-Антонио на юг штата Техас.
Спасатели доставляют воду в зоны ожидания эвакуации в Корпус-Кристи.
От сильного ветра в Корпус-Кристи падают светофоры.
Местные жители города Хьюстон, которые отказались покинуть свои дома, запасаются продовольствием в магазинах на несколько дней вперед.
Город Галвестон, штат Техас. Жители закрывают окна своих домов и зданий деревянными ограждениями, чтобы защитить постройки от разрушений.