На США обрушился самый мощный за последние 12 лет ураган. Фотогалерея

Ураган «Харви», который называют самым мощным в истории США за последние 12 лет, достиг побережья американского штата Техас. Его мощность приравняли к «третьей» категории по пятибалльной шкале, скорость ветра достигает 208 км/ч.

В городе Рокпорт от стихии пострадали десять человек, некоторые постройки повреждены. В соседнем Корпус-Кристи без света остались 155 тыс. человек. Некоторые жители региона соглашаются на эвакуацию, некоторые остаются в своих домах и запасаются продовольствием, водой, газом на несколько дней. По прогнозам метеорологов, ураган задержится в регионе на ближайшую неделю. Президент Дональд Трамп уже ввел в Техасе режим стихийного бедствия.