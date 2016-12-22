Как прошел показ коллекции модного дома дочери Кадырова в Зарядье
Общество, 11:42
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Как прошел показ коллекции модного дома дочери Кадырова в Зарядье
В московском парке «Зарядье» в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia прошел показ новой коллекции одежды для женщин чеченского дома моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат. Коллекция состоит из 47 платьев. Ее дизайнером выступила сама Айшат Кадырова.
Коллекция одежды дочери Рамзана Кадырова Айшат под названием «Горная жемчужина» состояла из 47 длинных платьев из шелка, бархата, шифона, воздушной органзы и кружева
Незаменимым атрибутом каждой модели был шелковый платок, покрывавший голову
Разнообразили коллекцию платья, декорированные вышивкой, а также стразами, бусинами и камнями
Телеведущая, певица Ольга Бузова и рэпер Тимати на показе в медиацентре парка «Зарядье» в Москве
Модельер Вячеслав Зайцев (в центре) на показе одежды из новой коллекции дочери главы Чечни Рамзана Кадырова
Модельер Айшат Кадырова (слева) и вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер (справа) после окончания показа