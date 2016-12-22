Протесты на играх по американскому футболу. Фоторепортаж
Общество, 08:55
0
Протесты на играх по американскому футболу. Фоторепортаж
Некоторые спортсмены в знак протеста против отношения полицейских к темнокожим отказывались вставать во время гимна, поднимали вверх кулаки или вставали на одно колено. Президент США Дональд Трамп посчитал это неуважением к традициям страны. За спортсменов вступились официальные лиги — NBA и NFL, а чемпионы NBA Golden State вовсе отказались от визита в Белый дом. После этого все больше спортсменов стали участвовать в акции.
Игроки New England Patriots выражают протест перед игрой с Houston Texans
Игроки Denver Broncos выражают протест во время звучания гимна перед матчем с Buffalo Bills
13 игроков Baltimore Ravens отказались вставать во время исполнения национального гимна
Игроки Detroit Lions также присоединились к протесту
Часть команды The Cleveland Browns присоединилась к протесту
Игроки Indianapolis Colts встали на одно колено во время исполнения гимна перед игрой с Cleveland Browns
Некоторые футболисты Miami Dolphins поддержали своих коллег
Игроки Buffalo Bills присоединись к акции перед матчем с Denver Broncos
Футболисты Jacksonville Jaguars также встали на одно колено перед игрой с Baltimore Ravens