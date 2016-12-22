Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж

В столичном кинотеатре «Октябрь» во вторник, 24 октября, состоялся премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Во время показа около кинотеатра за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек. Как прошел премьерный показ — в фоторепортаже РБК

Противница фильма «Матильда» с плакатом Выразить протест к кинотеатру пришел координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин (в центре) Полицейские уводят женщину, пришедшую на премьеру с иконой с царем Николаем II На премьеру пришла Божена Рынска На премьерный показ пришел и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который обещал посмотреть «Матильду» и критиковал депутата Наталью Поклонскую, требовавшую отменить прокатное удостоверение киноленты