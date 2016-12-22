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Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж
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Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж
Общество, 22:47
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Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж
В столичном кинотеатре «Октябрь» во вторник, 24 октября, состоялся премьерный показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Во время показа около кинотеатра за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек. Как прошел премьерный показ — в фоторепортаже РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Противница фильма «Матильда» с плакатом
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Выразить протест к кинотеатру пришел координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин (в центре)
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Полицейские уводят женщину, пришедшую на премьеру с иконой с царем Николаем II
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
На премьеру пришла Божена Рынска
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
На премьерный показ пришел и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который обещал посмотреть «Матильду» и критиковал депутата Наталью Поклонскую, требовавшую отменить прокатное удостоверение киноленты
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Теги: мультимедиа , Москва , премьера , «Матильда» , Алексей Учитель
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