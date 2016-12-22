Как развивалась карьера актера Роджера Мура

23 мая в возрасте 89 лет умер третий исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур. Причиной его смерти стал рак.
Как развивалась карьера Мура и что он делал, уйдя из кино, — в фотогалерее РБК.
23 мая в возрасте 89 лет умер третий исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур. Причиной его смерти стал рак.
Как развивалась карьера Мура и что он делал, уйдя из кино, — в фотогалерее РБК.
Роджер Мур родился в 1927 году в Лондоне. После гимназии он поступил в школу искусств с углубленным изучением живописи. В середине 1940-х годов Мур начал играть небольшие роли в театре и дебютировал в кино в фильме «Цезарь и Клеопатра» (Caesar and Cleopatra, 1945).