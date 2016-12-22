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Как развивалась карьера актера Роджера Мура. Фотогалерея
17:53
Филипп Алексенко
Как развивалась карьера актера Роджера Мура

23 мая в возрасте 89 лет умер третий исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур. Причиной его смерти стал рак.

Как развивалась карьера Мура и что он делал, уйдя из кино, — в фотогалерее РБК.

Фото: Global Look Press

Роджер Мур родился в 1927 году в Лондоне. После гимназии он поступил в школу искусств с углубленным изучением живописи. В середине 1940-х годов Мур начал играть небольшие роли в театре и дебютировал в кино в фильме «Цезарь и Клеопатра» (Caesar and Cleopatra, 1945).

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