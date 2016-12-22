10 женщин-CEO во главе компаний: рейтинг РБК 500

1. Марина Седых, Иркутская нефтяная компания

Марина Седых входит в топ-3 рейтинга третий год подряд, но впервые стала лидером списка. Карьеру начинала юристом на государственных предприятиях, а Иркутской нефтяной компнией (ИНК) руководит с 2000-го. В 2016 году компания нарастила добычу углеводородного сырья по сравнению с 2015 году на 39%, до 7,8 млн т. В июле ИНК отчиталась об открытии двух новых нефтяных месторождений в Иркутской области и перечислении в бюджет региона 6,7 млрд руб. в виде налогов в первые шесть месяцев 2017 года (в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года).

Седых, которая с 2013-го избирается в заксобрание Иркутской области по списку «Единой России», в апреле декларировала 553 млн руб. дохода по итогам 2016-го — по сравнению с 2015-м сумма выросла почти на 150 млн руб. Forbes оценивает состояние топ-менеджера в $350 млн.

Седых руководит собственным благотворительным фондом, в рамках которого поддерживает социальные проекты и развивает бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей.