10 женщин-CEO во главе компаний: рейтинг РБК 500

Журнал РБК опубликовал третий ежегодный рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. Число женщин во главе этих компаний за год почти не изменилось. Мужчины по-прежнему управляют подавляющим большинством крупных бизнесов, и это глобальная тенденция.
Топ-10 женщин-CEO — в обзоре РБК
Марина Седых входит в топ-3 рейтинга третий год подряд, но впервые стала лидером списка. Карьеру начинала юристом на государственных предприятиях, а Иркутской нефтяной компнией (ИНК) руководит с 2000-го. В 2016 году компания нарастила добычу углеводородного сырья по сравнению с 2015 году на 39%, до 7,8 млн т. В июле ИНК отчиталась об открытии двух новых нефтяных месторождений в Иркутской области и перечислении в бюджет региона 6,7 млрд руб. в виде налогов в первые шесть месяцев 2017 года (в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года).
Седых, которая с 2013-го избирается в заксобрание Иркутской области по списку «Единой России», в апреле декларировала 553 млн руб. дохода по итогам 2016-го — по сравнению с 2015-м сумма выросла почти на 150 млн руб. Forbes оценивает состояние топ-менеджера в $350 млн.
Седых руководит собственным благотворительным фондом, в рамках которого поддерживает социальные проекты и развивает бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей.
Светлана Виноградова сменила в рейтинге предыдущего гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую: в феврале та заняла кресло председателя совета директоров автодилера. Как и Луковецкая, Виноградова посвятила компании практически всю карьеру: она работает в «Рольфе» с 1994 года. Перед тем как возглавить всю группу, Виноградова руководила кластером дилерских центров «Рольф юг», «Звезда столицы». Она также курировала стратегические проекты, например, слияние с дилером «Пеликан-авто» в 2015–2016 годах.
«Рольф» в прошлом году показал рост продаж на 16% по сравнению с 2015 годом, несмотря на падение российского авторынка на 11% за тот же период. Такая динамика позволила группе нарастить долю в продажах новых машин на 1%, до 5%.
Ксения Соснина — лидер рейтинга прошлого года. Крупнейшую целлюлозно-бумажную компанию страны она возглавила в июне 2016-го: в кресло гендиректора «Илима» менеджер перебралась с позиции руководителя российского офиса американской International Paper. В первый год под управлением Сосниной группа показала рекордные результаты: по сравнению с 2015 годом нарастила производство с 3 млн до 3,2 млн т продукции, а показатель EBITDA — с $724 млн до $742 млн.
Чистая прибыль «Илима» в 2016-м выросла вдвое, до 26 млрд руб. Успехам способствует ориентация на экспорт: до 98% продукции с сибирских предприятий поступает в Китай, говорил в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров группы Захар Смушкин.
В ближайшие годы Сосниной предстоит реализовывать масштабную программу модернизации, в которую «Илим» инвестирует около 53 млрд руб. до 2020 года. В эпоху санкций группа также остается редким примером успешного сотрудничества российского и американского бизнеса: 50% «Илима» владеет владеет International Paper.
«Алькор и Ко» — компанию, управляющую крупнейшей в России сетью магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», Татьяна Володина возглавляет с 2011 года, до этого продвигала бренды зарубежных производителей Clinique и Shiseido. В 2016 году «Л’Этуаль» впервые за годы руководства Володиной не увеличила число точек: за год сеть сократилась с 931 магазина до 925, следует из расчетов «INFOLine-Аналитика». При этом совокупная выручка бизнеса за тот же период выросла на 10%, до 90 млрд руб., заявляла Володина. Также, по ее словам, увеличилась прибыль компании. В 2017 году «Л’Этуаль» ожидает ускорение роста финансовых показателей, прогнозировала гендиректор. Ее оптимизм подтверждают аналитики: в 2016 году рынок косметики в России увеличился на 9,9%, до 613,3 млрд руб., в 2017 году может вырасти еще на 7%, до 656,5 млрд руб., подсчитали в Euromonitor International.
Светлана Барсукова — новичок рейтинга. Выпускница Казанского университета по специальности «юриспруденция», она начинала карьеру в региональном комитете по банкротству, затем работала в «Татэнерго». До перехода в «Агросилу» возглавляла ЗАО «МЭКТ».
«Агросила» — агрохолдинг, объединяющий 24 предприятия на территории Татарстана с угодьями в 324 тыс. га (11-е место в рейтинге крупнейших сельхозземлевладельцев России по версии BEFL). Компания занимается зерно-, птице- и животноводством, производством сахара и молочной продукции, их реализацией и сервисным обслуживанием техники. Входящая в холдинг птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане.
Лариса Ковалева в сентябре 2016 года возглавила один из крупнейших в России производителей мяса: группа компаний «Агро-Белогорье» объединяет около 20 свинокомплексов в Белгородской области, ее земельный банк — свыше 110 тыс. га. В должности она сменила основного акционера Владимира Зотова, который бессменно руководил компанией с 2007 года. После его ухода с поста гендиректора в «Агро-Белогорье» появился совет директоров, который и возглавил Зотов, в новом статусе он курирует стратегию развития бизнеса. Ковалева также входит в совет директоров. Ранее она занимала в «Агро-Белогорье» должность директора по экономике и финансам; ее доход в 2016-м, согласно депутатской декларации, превысил 70 млн руб. Ковалева является совладелицей «Агро-Белогорья»: ей принадлежит 5% капитала компании, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».
В 2016 году «Агро-Белогорье» вошло в топ-5 крупнейших производителей свинины — Национальный союз свиноводов оценил долю компании на рынке в 4,6%.
Бывший преподаватель английского Татьяна Бакальчук вместе с мужем Владиславом развивает интернет-магазин одежды и обуви Wildberries с середины 2000-х. В 2016 году компания, по расчетам EWDN и Data Insight, обошла «Юлмарт» и стала крупнейшим интернет-ретейлером в стране с объемом продаж 45,6 млрд руб. Бакальчук в октябре 2016 того же года впервые нарушила правило не общаться с журналистами, сделав исключение для портала Shopolog. В интервью она назвала ключевым слагаемым успеха «способность принимать рискованные решения», рассказала о диверсификации ассортимента в кризис и отсутствии планов IPO. Forbes оценивает состояние Бакальчук в $420 млн.
Галина Бородина впервые вошла в рейтинг благодаря резкому росту выручки группы «Агат» в 2016 году. При этом гендиректор нижегородского автодилера остается непубличной фигурой. Бизнес «Агата» начинался в 1990-х с продаж продукции АвтоВАЗа в родном регионе и соседних областях Поволжья. В 2000‑х группа также стала торговать иномарками. Сегодня в ее портфеле — 13 легковых брендов, восемь брендов коммерческой техники и 11 — спецтехники. У компании 32 дилерских и сервисных центра в 12 городах присутствия. Согласно рейтингу журнала «Автобизнесревю», по объему выручки в 2016-м «Агат» занял шестое место среди российских автодилеров.
До прихода во ФГУП, управляющий всеми российскими космодромами, Ранохон Джураева построила успешную карьеру в большом бизнесе: она работала на высоких должностях в структурах миллиардеров Василия Анисимова, Олега Дерипаски и Леонида Лебедева. В ЦЭНКИ ее в 2015 году позвал новый руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров, и до конца 2016 года Джураева работала в статусе и.о. гендиректора. Это не помешало ей провести на предприятии структурные реформы, в том числе сократить число управленческих звеньев. Сегодня Джураева работает над реализацией ФЦП объемом 500 млрд руб., пытается ускорить завершение строительства космодрома Восточный и сделать космодромы местами притяжения туристов.
Опытный банковский менеджер, Грядовая вместе с мужем Леонидом Ивановским выкупила Транскапиталбанк (ТКБ) после кризиса 1998 года. С тех пор она руководит финансовым учреждением и остается его совладелицей с долей около 22%. В акционеры Грядовой удалось привлечь ЕБРР, Всемирный банк и немецкую DEG. Во втором квартале 2017 года ТКБ занял 43-е место среди российских банков с активами в 186,4 млрд руб., следует из данных ренкинга «Интерфакс-100». В феврале АСВ дополнительно выделило ТКБ 7,7 млрд руб. на санацию Инвестторгбанка плюс к 30 млрд руб., выделенным в 2015 году. Грядовая при этом заявляла, что ТКБ может обратиться к регулятору за дополнительной поддержкой в 26,2 млрд руб.