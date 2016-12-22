Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным. Фотогалерея
Бизнес, 21 сен, 22:35
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Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с крупнейшими бизнесменами России. На встрече присутствовали 40 бизнесменов, совокупное состояние которых, по версии рейтинга Forbes, составило более $225,95 млрд.
Их во время встречи рассадили за столом в алфавитном порядке. Кто пришел на встречу — в фотогалерее РБК.
Миллиардер Роман Абрамович, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и миллиардер Михаил Прохоров
Глава «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин
Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, миллиардер Роман Абрамович
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр финансов Антон Силуанов
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин
Министр экономического развития Максим Орешкин и основатель, акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
Миллиардер Роман Абрамович и первый вице-премьер Игорь Шувалов
Миллиардер Михаил Прохоров и председатель совета директоров компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин
Министр экономического развития Максим Орешкин
Президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев, миллиардер Роман Абрамович, глава администрации президента России Антон Вайно и член совета директоров Альфа-банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен
Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
Председатель совета директоров горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорь Зюзин, президент IBS Group Анатолий Карачинский