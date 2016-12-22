Миллионы американцев вышли посмотреть на «великое» солнечное затмение

Миллионы американцев воспользовались возможностью понаблюдать за солнечным затмением, полную фазу которого можно было увидеть от западного до восточного побережья США. В последний раз такое явление в Штатах наблюдалось почти столетие назад, в 1918 году. Солнечное затмение, путешествуя по США со скоростью в 2,4 тыс. км в час, продлилось чуть более полутора часа, с 13:15 по местному времени до 14:46. За этот период его могли увидеть жители и туристы в 14 штатах. Так, число наблюдателей в крошечном городе Мадрас, штат Орегон, с населением в 6,2 тыс. человек, где солнечное затмение американцы увидели одними из первых, составляло более чем 100 тыс. человек​