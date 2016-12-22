Миллионы американцев вышли посмотреть на «великое» солнечное затмение

Миллионы американцев воспользовались возможностью понаблюдать за солнечным затмением, полную фазу которого можно было увидеть от западного до восточного побережья США. В последний раз такое явление в Штатах наблюдалось почти столетие назад, в 1918 году. Солнечное затмение, путешествуя по США со скоростью в 2,4 тыс. км в час, продлилось чуть более полутора часа, с 13:15 по местному времени до 14:46. За этот период его могли увидеть жители и туристы в 14 штатах. Так, число наблюдателей в крошечном городе Мадрас, штат Орегон, с населением в 6,2 тыс. человек, где солнечное затмение американцы увидели одними из первых, составляло более чем 100 тыс. человек
Солнечное затмение снимали с бортов двух высотных самолетов WB-57 F Canberra. Благодаря этому удалось получить более четкие изображения затмения и увеличить время наблюдения за явлением
За солнечным затмением наблюдали в том числе президент США Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп. Они смотрели на затмение из Белого дома в Вашингтоне
Посмотреть на солнечное затмение люди собирались в различных точках США. На фото — зрители, которые пришли в Обсерваторию Гриффита в Лос-Анджелесе
Самый простой способ понаблюдать за солнечным затмением — специальные затемняющие очки, которые в Нью-Йорке раздавали всем желающим
Солнечное затмение над статуей Свободы в Нью-Йорке
Солнечное затмение можно было наблюдать и на западном и на восточном берегу США — на фото зрители в Сан-Франциско