От Медведева до Сечина: кто входит в список возможных преемников Путина

Возраст: 51 год.
Образование: Ленинградский государственный университет, юридический факультет, аспирантура.
Семейное положение: женат, есть сын.
Политическая карьера: начинал с должности советника главы Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака. На выборах 2000 года возглавлял избирательный штаб Владимира Путина. В 2003 — 2005 годах руководил администрацией президента, затем перешел на работу в правительство. В 2008 — 2012 годах занимал пост президента России. С 2012 года возглавляет правительство России и партию «Единая Россия».
Возраст: 59 лет.
Образование: Костромской технологический институт, Всесоюзный юридический заочный институт (сейчас — МГЮА), кандидат юридический наук.
Семейное положение: разведен, есть две дочери.
Политическая карьера: начинал с руководящих должностей в администрации Ханты-Мансийского автономного округа. В 2000 году был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, затем занимал пост губернатора Тюменской области. В 2005 году занял пост руководителя администрации президента, на выборах 2008 года возглавлял избирательный штаб Дмитрия Медведева. До назначения на пост мэра возглавлял аппарат правительства. Занимает должность мэра Москвы с сентября 2010 года (нынешний срок истекает в 2018 году), сменил на этом посту Юрия Лужкова.
Возраст: 44 года.
Образование: Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Семейное положение: женат, есть сын.
Политическая карьера: с 1995 года работал в ФСО России, спустя четыре года стал офицером службы безопасности Владимира Путина. В 2012 году был назначен заместителем начальника управления службы безопасности президента. В 2014 году получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в операции по присоединению Крыма к России. С его именем СМИ также связывали организацию операции по эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича. В конце 2015 — начале 2016 года работал заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Занимает пост губернатора Тульской области с сентября 2016 года.
Возраст: 62 года.
Образование: Красноярский политехнический институт, РАНХиГС при президенте РФ.
Семейное положение: женат, есть две дочери.
Политическая карьера: в 1991 году занял должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. С 1994 по 2012 год возглавлял МЧС, затем несколько месяцев проработал на посту губернатора Московской области. В начале нулевых возглавлял политическую партию «Единство», которая затем была преобразована в «Единую Россию». Возглавляет министерство обороны с ноября 2012 года.
По результатам опросов общественного мнения Шойгу постоянно занимает одно из первых мест в рейтинге доверия российским политикам.
Возраст: 68 лет.
Образование: Ленинградский химико-фармацевтический институт, Академия общественных наук при ЦК КПСС, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР.
Семейное положение: замужем, есть сын.
Политическая карьера: в конце 80-х — начале 90-х годов избиралась народным депутатом СССР, затем долгое время работала в структуре МИД России, в том числе послом на Мальте и в Греции. С 1998 по 2003 год занимала пост замглавы правительства, позже была назначена представителем президента в СЗФО. С 2003 по 2011 год занимала должность губернатора Санкт-Петербурга. Назначена председателем Совета Федерации в сентябре 2011 года.
Возраст: 56 лет.
Образование: Ленинградский государственный университет, экономический факультет, Институт экономики АН СССР.
Семейное положение: женат вторым браком, есть сын и дочь.
Политическая карьера: в середине 90-х работал в правительстве Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным, занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. С 1996 года работал на различных должностях в администрации президента и министерстве финансов. В 2000 году указом президента назначен министром финансов России и вице-премьером правительства, проработал на этом посту 11 лет.
Возраст: 55 лет.
Образование: Горьковский институт инженеров водного транспорта, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Семейное положение: женат, есть двое детей.
Политическая карьера: в 90-х годах занимался бизнесом, в 1997 году был назначен заместителем министра топлива и энергетики, спустя год стал премьер-министром после отставки правительства Виктора Черномырдина. Отправлен в отставку после августовского дефолта 1998 года. С 2000 по 2005 год занимал должность представителя президента в Приволжском федеральном округе, затем на протяжении почти 11 лет возглавлял «Росатом». С октября 2016 года занимает пост первого заместителя руководителя администрации президента, курирует внутреннюю политику.
Возраст: 45 лет.
Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений.
Семейное положение: женат, есть сын.
Политическая карьера: с середины 90-х долгое время работал в структуре МИД России. С 2003 по 2011 год занимал различные должности в управлениях протокола президента и правительства. В 2011 году был назначен руководителем аппарата правительства, а уже через год переведен на должность замглавы администрации президента. Возглавляет АП с августа 2016 года.
Возраст: 53 года.
Образование: Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина, Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации.
Семейное положение: есть дочь и два сына.
Политическая карьера: в середине 90-х занимал пост вице-губернатора Саратовской области. С 1999 года избирался депутатом Государственной думы III, IV и V созывов. После назначения Сергея Собянина на пост мэра Москвы в 2010 году возглавил аппарат правительства, а через год перешел на пост первого заместителя главы администрации президента, курировал внутреннюю политику. С октября 2016 года занимает должность председателя Государственной думы VII созыва.
Возраст: 56 лет.
Образование: Ленинградский государственный университет, филологический факультет.
Семейное положение: женат вторым браком, есть двое детей.
Политическая карьера: в первой половине 90-х годов вместе с Владимиром Путиным работал в мэрии Санкт-Петербурга. С 2000 по 2008 год занимал пост заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. В 2004 году работал помощником президента, а с 2008 по 2012 год — вице-премьер в правительстве Владимира Путина. С мая 2012 года председатель правления ПАО НК «Роснефть».