От Медведева до Сечина: кто входит в список возможных преемников Путина

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

Возраст: 44 года.



Образование: Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.​



Семейное положение: женат, есть сын.



Политическая карьера: с 1995 года работал в ФСО России, спустя четыре года стал офицером службы безопасности Владимира Путина. В 2012 году был назначен заместителем начальника управления службы безопасности президента. В 2014 году получил звание генерал-майора и возглавил Силы специальных операций — закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в операции по присоединению Крыма к России. С его именем СМИ также связывали организацию операции по эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича. В конце 2015 — начале 2016 года работал заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Занимает пост губернатора Тульской области с сентября 2016 года.