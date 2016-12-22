Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали

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Мощи Андрея Первозванного — около 170 тыс. человек за две недели

В июне 2003 года Фондом Андрея Первозванного из Пантелеимонова монастыря на Афоне было организовано принесение мощей Андрея Первозванного в Россию, Белоруссию и на Украину. В Москве к святыне пришли около 170 тыс. человек. Одним из первых храм Христа Спасителя, где был организован доступ к мощам, посетил президент России Владимир Путин.

Андрей Первозванный, согласно Новому завету, один из учеников Иисуса Христа. Чаще всего ему молятся с просьбами об обращении в христианскую веру, о помощи морякам, защите отечества, помощи учителям иностранных языков и переводчикам, об укреплении веры, единении народа под христианским началом, счастливом замужестве.