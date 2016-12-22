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Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали
10:15
Алексей Гаврилко, Юлия Сапронова
Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали

21 мая в Москву из итальянского Бари привезут мощи святителя Николая, точнее, его левое ребро. Оно будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, затем мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они останутся до 28 июля. Считается, что святыня помогает в исцелении, а также обретении семейного счастья. Желающим поклониться святыне советуют взять с собой питьевую воду и быть готовыми долгое время простоять в очереди. Предположений о том, как много людей придут к мощам, официально не делалось, однако в 2011 году, когда в Россию привезли пояс Богородицы, в очереди можно было провести более суток, а за 39 дней святыне поклонились более 3 млн человек.

Какие святыни привозили в Россию и сколько народу собирали эти события — в фотогалерее РБК.

Фото: Егор Владимиров / ТАСС

Мощи Андрея Первозванного — около 170 тыс. человек за две недели

В июне 2003 года Фондом Андрея Первозванного из Пантелеимонова монастыря на Афоне было организовано принесение мощей Андрея Первозванного в Россию, Белоруссию и на Украину. В Москве к святыне пришли около 170 тыс. человек. Одним из первых храм Христа Спасителя, где был организован доступ к мощам, посетил президент России Владимир Путин.

Андрей Первозванный, согласно Новому завету, один из учеников Иисуса Христа. Чаще всего ему молятся с просьбами об обращении в христианскую веру, о помощи морякам, защите отечества, помощи учителям иностранных языков и переводчикам, об укреплении веры, единении народа под христианским началом, счастливом замужестве.

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