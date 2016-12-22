Какие святыни привозили в Россию и сколько верующих они собирали

21 мая в Москву из итальянского Бари привезут мощи святителя Николая, точнее, его левое ребро. Оно будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, затем мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они останутся до 28 июля. Считается, что святыня помогает в исцелении, а также обретении семейного счастья. Желающим поклониться святыне советуют взять с собой питьевую воду и быть готовыми долгое время простоять в очереди. Предположений о том, как много людей придут к мощам, официально не делалось, однако в 2011 году, когда в Россию привезли пояс Богородицы, в очереди можно было провести более суток, а за 39 дней святыне поклонились более 3 млн человек.
Какие святыни привозили в Россию и сколько народу собирали эти события — в фотогалерее РБК.