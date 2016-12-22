Крупное землетрясение на юге Мексики

В среду, 20 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение, магнитуда которого превысила 7. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.

Власти заявили о разрушениях жертвах, однако точное число пострадавших и погибших еще не установлено. По предварительным данным властей, число жертв превысило 100 человек