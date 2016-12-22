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«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине
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«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине
Политика, 17:56
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«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине

18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении стать кандидатом в президенты. Ее намерение вызвало противоречивые комментарии, но сама телеведущая пока никому на них не ответила.

Самые яркие высказывания телеведущей — в обзоре РБК.

Ксения Собчак. 1990 год
(Фото: Павел Маркин / Интерпресс / ТАСС)

О воспитании: «Я, наверное, не лучший пример self-made: вы всегда будете говорить, что у меня было больше возможностей, и отчасти будете правы. Моя семья дала мне возможность получить хорошее образование, я никогда не жила в ужасных нищенских условиях. Да, моя семья жила скромно, особенно если сравнивать с какими-то коррупционными скандалами последнего времени, но в достатке. Я родилась на окраине Петербурга, но в отдельной квартире, папа был профессором, мама преподавала. Папа тогда получал 450 руб. — по тем временам это была большая зарплата. Потом папа был мэром, правда, дивиденды с этого я не могла бы получить, даже если бы хотела: мне было мало лет.

Но это накладывало свой отпечаток, поэтому говорить, что я такой человек, который из провинции приехал и всего добился сам, вряд ли можно. Но я всегда стремилась к независимости, к тому, чтобы уйти от образа «дочки Собчака».

И в 17 лет я ушла из дома и не возвращалась, не брала денег у родителей и никогда не просила их о помощи. И я по праву горжусь тем, что я не осталась «внучкой Ельцина» или «дочкой Горбачева», а стала Ксенией Собчак».

Ксения Собчак с отцом Анатолием Собчаком и матерью Людмилой Нарусовой
(Фото: Reuters)

Из обращения к отцу: «Самое сложное для меня это смириться с тем, что быть человеком твоего масштаба — это непозволительная роскошь и редкость для людей. И вся жизнь — это поиск тех, кто «в крупную клетку». Тех, кто хоть в чем-то — как ты» (Instagram).

Владимир Путин, Ксения Собчак и Людмила Нарусова на церемонии открытия памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку
(Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

О революции: «Я категорически против любой революции. Любой, даже той, которая совершается за те идеалы, что я разделяю. Потому что революция всегда после себя сеет хаос и ситуацию, при которой утерян контроль. Хаос страшнее Путина. Я не хочу в этой ситуации оказаться. У меня бизнес, ресторан, у меня куча людей, которые зависят от меня. Я не хочу глобального кризиса, при котором закрываются все банки, прекращается любая экономическая деятельность («Радио Свобода»).

Ксения Собчак на съемках фильма Ивана Дыховичного «Европа — Азия». 2007 год
(Фото: Пресс-служба «Первого канала» / РИА Новости)

О лоховстве: «В каждом из нас живет лох: в ком-то в большей степени, в ком-то в меньшей степени. Лоховство — это желание быть не собой, а чем-то, что тебе кажется привлекательным, важным, небанальным, а в итоге получается банально, непривлекательно, пошло и всегда как-то неловко» («Газета.Ru»).

Телеведущая Ксения Собчак в магазине «Евросеть» в Черемушках, где она несколько часов работала продавцом вместе с генеральным директором компании Александром Малисом. 2010 год
(Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

О мотивации: «У меня есть масса вещей, которые я делаю с разными мотивациями. Что-то из-за интереса, что-то из-за денег. Поэтому есть много вещей, которыми я вынуждена одновременно заниматься» («Радио Свобода»).

Фото: Екатерина Шлюшенкова/РБК
О работе в реалити-шоу «Дом-2»: «И не смейте меня больше упрекать «Домом-2». Я попробовала! Вывод: либо сиди без работы, либо делай фигню и не высовывайся» (LiveJournal).
Ксения Собчак во время выступления на митинге «За честные выборы» в Москве. 2012 год
(Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Из выступления на митинге «За честные выборы»: «Мы пришли сюда бороться не за власть, а чтобы влиять на власть. Власть — это не бадминтон, в котором воланчик перебрасывают два игрока друг другу» (РБК).
 

Ксения Собчак, светский обозреватель Божена Рынска, президент компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на благотворительном аукционе «Добрый вечер» по сбору средств пострадавшим от наводнения на Кубани. 2012 год
(Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

О журналистике: «Суть воды — течь. Огня — гореть. Журналиста — задавать неудобные вопросы» (Twitter).

Ксения Собчак в роли «кентаврийки» на XVI церемонии вручения премии «Серебряная калоша» в Москве
(Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)
Об уходе с федеральных каналов: ​ «Мне звонили с телеканалов и звали на работу, но потом извинялись, говорили, что не знали, что меня нельзя приглашать» («Радио Свобода»).
Дебаты с участием политика Алексея Навального и телеведущего Владимира Познера в прямом эфире телеканал «Дождь». 2016 год
(Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

О мотивах выдвижения в кандидаты в президенты: «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям» («Ведомости»).

Теги: мультимедиа , Ксения Собчак
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