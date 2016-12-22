«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине

О воспитании: «Я, наверное, не лучший пример self-made: вы всегда будете говорить, что у меня было больше возможностей, и отчасти будете правы. Моя семья дала мне возможность получить хорошее образование, я никогда не жила в ужасных нищенских условиях. Да, моя семья жила скромно, особенно если сравнивать с какими-то коррупционными скандалами последнего времени, но в достатке. Я родилась на окраине Петербурга, но в отдельной квартире, папа был профессором, мама преподавала. Папа тогда получал 450 руб. — по тем временам это была большая зарплата. Потом папа был мэром, правда, дивиденды с этого я не могла бы получить, даже если бы хотела: мне было мало лет.

Но это накладывало свой отпечаток, поэтому говорить, что я такой человек, который из провинции приехал и всего добился сам, вряд ли можно. Но я всегда стремилась к независимости, к тому, чтобы уйти от образа «дочки Собчака».

И в 17 лет я ушла из дома и не возвращалась, не брала денег у родителей и никогда не просила их о помощи. И я по праву горжусь тем, что я не осталась «внучкой Ельцина» или «дочкой Горбачева», а стала Ксенией Собчак».