«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине

18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении стать кандидатом в президенты. Ее намерение вызвало противоречивые комментарии, но сама телеведущая пока никому на них не ответила.
Самые яркие высказывания телеведущей — в обзоре РБК.
О воспитании: «Я, наверное, не лучший пример self-made: вы всегда будете говорить, что у меня было больше возможностей, и отчасти будете правы. Моя семья дала мне возможность получить хорошее образование, я никогда не жила в ужасных нищенских условиях. Да, моя семья жила скромно, особенно если сравнивать с какими-то коррупционными скандалами последнего времени, но в достатке. Я родилась на окраине Петербурга, но в отдельной квартире, папа был профессором, мама преподавала. Папа тогда получал 450 руб. — по тем временам это была большая зарплата. Потом папа был мэром, правда, дивиденды с этого я не могла бы получить, даже если бы хотела: мне было мало лет.
Но это накладывало свой отпечаток, поэтому говорить, что я такой человек, который из провинции приехал и всего добился сам, вряд ли можно. Но я всегда стремилась к независимости, к тому, чтобы уйти от образа «дочки Собчака».
И в 17 лет я ушла из дома и не возвращалась, не брала денег у родителей и никогда не просила их о помощи. И я по праву горжусь тем, что я не осталась «внучкой Ельцина» или «дочкой Горбачева», а стала Ксенией Собчак».
Из обращения к отцу: «Самое сложное для меня это смириться с тем, что быть человеком твоего масштаба — это непозволительная роскошь и редкость для людей. И вся жизнь — это поиск тех, кто «в крупную клетку». Тех, кто хоть в чем-то — как ты» (Instagram).
О революции: «Я категорически против любой революции. Любой, даже той, которая совершается за те идеалы, что я разделяю. Потому что революция всегда после себя сеет хаос и ситуацию, при которой утерян контроль. Хаос страшнее Путина. Я не хочу в этой ситуации оказаться. У меня бизнес, ресторан, у меня куча людей, которые зависят от меня. Я не хочу глобального кризиса, при котором закрываются все банки, прекращается любая экономическая деятельность («Радио Свобода»).
О лоховстве: «В каждом из нас живет лох: в ком-то в большей степени, в ком-то в меньшей степени. Лоховство — это желание быть не собой, а чем-то, что тебе кажется привлекательным, важным, небанальным, а в итоге получается банально, непривлекательно, пошло и всегда как-то неловко» («Газета.Ru»).
О мотивации: «У меня есть масса вещей, которые я делаю с разными мотивациями. Что-то из-за интереса, что-то из-за денег. Поэтому есть много вещей, которыми я вынуждена одновременно заниматься» («Радио Свобода»).
Из выступления на митинге «За честные выборы»: «Мы пришли сюда бороться не за власть, а чтобы влиять на власть. Власть — это не бадминтон, в котором воланчик перебрасывают два игрока друг другу» (РБК).
О журналистике: «Суть воды — течь. Огня — гореть. Журналиста — задавать неудобные вопросы» (Twitter).
О мотивах выдвижения в кандидаты в президенты: «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям» («Ведомости»).