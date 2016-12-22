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Как проходили проекты по имитации условий жизни в космосе
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Как проходили проекты по имитации условий жизни в космосе
Общество, 20:07
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Как проходили проекты по имитации условий жизни в космосе

17 сентября НАСА завершила очередной эксперимент по имитации условий жизни на Марсе. Он продлился восемь месяцев, в течение которых ученые и добровольцы жили в геодезическом куполе на вулкане Мауна-Лоа на Гавайях на высоте около 2500 м над уровнем моря. Целью исследования стало изучение поведения человека во время длительной экспедиции на Марс.

Как проходили другие подобные эксперименты и что о них вспоминают участники — в материале РБК.

Жизнь на вулкане
Фото: University of Hawaii via AP

Эксперимент по имитации условий жизни на Марсе НАСА продлился восемь месяцев. Для него был выбран участок вулкана Мауна-Лоа на Гавайях на высоте около 2500 м над уровнем моря. Цель исследования — изучение поведения человека во время длительной экспедиции на Марс. Во время «миссии» «астронавты» проводили геологические и картографические исследования. За поведением группы следили не только психологи, но и сенсорная система.

Ученые и добровольцы жили в двухэтажном геодезическом куполе площадью 111,5 кв. м. Выходить из него они могли только в скафандрах, покидать купол в одиночестве было запрещено.

«Мы выяснили, во-первых, что даже в лучших командах будет возникать конфликт. Поэтому по-настоящему важно иметь экипаж, который действительно устойчив и способен отстраненно взглянуть на конфликт и решить его», — рассказывала ведущий исследователь проекта, профессор Университета Гавайев Ким Бинстед.

«Полет на Марс»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Еще один эксперимент в рамках изучения возможности полета на Марс проводился в 2010 году в России. Международный экипаж, состоящий из трех россиян, француза, итальянца и китайца, провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Эксперимент включал три этапа: «перелет» на Марс, «пребывание на поверхности планеты» и «возвращение» на Землю. Цель — исследовать воздействие замкнутого пространства на работоспособность и психологическое состояние членов экипажа.

Самое сложное, по словам участника проекта Александра Смолеевского, — отбор и подготовка к проекту. «Полгода проводится очень обширная программа психологических, медицинских, профессиональных исследований, проходит обучение, подготовка», — рассказал он в разговоре с РБК.

Космонавты поставили более 100 научных экспериментов, в том числе выход на «марсианскую поверхность». «Этот этап готовили без нашего участия. Мы понятия не имели, что нас ждет. Было интересно. Испытывали скафандры, разные виды техники, системы виртуальной реальности», — рассказал Смолеевский.

Согласно легенде проекта, с 50-го по 467-й день эксперимента не работала телефонная связь, ее заменила электронная. Таким образом были смоделированы условия ведения переговоров с учетом задержек радиосигнала при значительной удаленности в реальном полете корабля от Земли. Смолеевский также рассказал о «специфических ощущениях» по окончании эксперимента. «Очень удивило количество людей, которые нас встречали. Мы на протяжении полутора лет никого особо не видели, а тут выходим —и толпа народа, было необычно. Мы жили в бочке, на плоскости, в очень ограниченном пространстве, потом возвращение к трехмерному миру, кругом столько места... Непривычно подниматься по лестнице, отвыкли от того, что нужно куда-то вверх или вниз двигаться, мы все время на одном уровне находились», — рассказал Смолеевский.

Сама работа во время проекта не была тяжелой, самое сложное было решиться на этот эксперимент, рассказал РБК участник проекта «Марс-500» Алексей Ситев. «Никто не знал точно, чем все закончится. Предсказывали, что выйдем, грубо говоря, полными овощами. Не все было до конца ясно. Но когда решился, работа пошла, втянулся, важно было соблюдать порядок экспериментов», — пояснил Ситев.

По словам Смолеевского, психологи опасались, что участникам проекта будет сложно воспринимать быстро движущиеся объекты, например автомобили, поэтому их некоторое время не выпускали на улицу и держали в клинике. «Проходило стационарное обследование. Нужно было убедиться, что мы не предоставляем опасности для окружающих. После того как убедились, что все остались адекватными, разрешили выходить», — рассказал он.


 

Жизнь в капсуле
Фото: CNS

Исследования поведения людей в изолированной обстановке длительное время проводят и в Китае. В декабре прошлого года четверо исследователей завершили эксперимент по пребыванию в специальной капсуле в течение 180 дней. В эксперименте отрабатывались системы жизнеобеспечения возможного будущего полета.

Лунная база
Фото: Damir Sagolj / Reuters

В мае 2014 года в Китае завершилось длительное испытание в наземной установке закрытой экологической системы по обеспечению жизни на лунной базе. База состояла из одной комплексной кабины и двух кабин для растений. Комплексная кабина включала в себя комнаты для сна, общения и работы, умывания и обработки отходов.

Три члена экипажа провели в этой системе 105 дней.

Эксперименты НАСА
Фото: nasa.gov

НАСА постоянно проводит эксперименты по изучению влияния невесомости на человеческий организм. По условиям одного из них участникам приходится долгое время находиться в лежачем положении с небольшим наклоном изголовья вниз. В таком положении добровольцы находятся десятки дней — согласно информации на официальном сайте, сейчас длительность эксперимента составляет 30 дней. Раньше его продолжительность могла доходить до 70 дней. По сообщениям СМИ, за участие в таком эксперименте можно заработать до $18 тыс.

Фото: nasa.gov

Один из экспериментов НАСА в этом году остался незавершенным из-за плохой погоды. 45-дневный проект по изучению реакции человеческого организма на отсутствие смены дня и ночи и вызванные им нарушения сна проводился в центре организации в Хьюстоне. Его пришлось свернуть на 23-м дне из-за приближения урагана Харви.

Девушки на Луне
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2015 году шесть российских девушек приняли участие в эксперименте «Луна-2015» по имитации полета на спутник Земли. Добровольцы провели девять дней в наземном комплексе, имитирующем космический корабль. Основными целями эксперимента стали исследование адаптации женского организма к условиям изоляции, получение данных о состоянии здоровья космонавтов при помощи полных аналогов научной аппаратуры, находящейся на борту МКС.

Самым сложным в проекте стало отсутствие связи с родными, рассказала РБК участница проекта Анна Куcсмауль. «Многие думают, что мы страдали от бытовых ограничений: отсутствие душа, узкая кровать. Но это такие мелочи для людей с правильной мотивацией, мы ведь понимали, что не в санаторий едем отдыхать, а работать», — сообщила Куссмауль. По ее словам, в рамках психологического эксперимента экипаж оставили на дополнительный день в научно-экспериментальном комплексе. «Это было неожиданностью и для нас, и для наших близких. У космонавтов же тоже бывают ситуации, когда необходимо продлить полет. И психологам интересна реакция как отдельных индивидуумов, так и группы в целом на такую ситуацию», — пояснила она. По словам командира экипажа Елены Лучицкой, трудным испытанием стали две внештатные ситуации. «При «возвращении» с Луны на Землю мы должны были оказать медицинскую помощь, строго следуя инструкции врачей с Земли: я проговаривала инструкцию, кто-то набирал шприц, кто-то протоколировал и сообщал «на Землю».

По словам Лучицкой, сложность заключалась в том, что участницы не знали об этом испытании. «Другая внештатная ситуация — отложили посадку на один день. Мы должны были выходить, и вдруг нам говорят: нет, ваша посадка откладывается на день. Это была для нас стрессовая ситуация, про откладывание посадки не знали даже наши родственники. Было желание поскорее закончить это и быстрее вернуться к своим родным», — рассказала она.

Авторы: Юлия Сапронова, Илья Немченко, Екатерина Костина, Любовь Алтухова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа
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