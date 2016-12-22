Как проходили проекты по имитации условий жизни в космосе

«Полет на Марс»

Еще один эксперимент в рамках изучения возможности полета на Марс проводился в 2010 году в России. Международный экипаж, состоящий из трех россиян, француза, итальянца и китайца, провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Эксперимент включал три этапа: «перелет» на Марс, «пребывание на поверхности планеты» и «возвращение» на Землю. Цель — исследовать воздействие замкнутого пространства на работоспособность и психологическое состояние членов экипажа.

Самое сложное, по словам участника проекта Александра Смолеевского, — отбор и подготовка к проекту. «Полгода проводится очень обширная программа психологических, медицинских, профессиональных исследований, проходит обучение, подготовка», — рассказал он в разговоре с РБК.

Космонавты поставили более 100 научных экспериментов, в том числе выход на «марсианскую поверхность». «Этот этап готовили без нашего участия. Мы понятия не имели, что нас ждет. Было интересно. Испытывали скафандры, разные виды техники, системы виртуальной реальности», — рассказал Смолеевский.

Согласно легенде проекта, с 50-го по 467-й день эксперимента не работала телефонная связь, ее заменила электронная. Таким образом были смоделированы условия ведения переговоров с учетом задержек радиосигнала при значительной удаленности в реальном полете корабля от Земли. Смолеевский также рассказал о «специфических ощущениях» по окончании эксперимента. «Очень удивило количество людей, которые нас встречали. Мы на протяжении полутора лет никого особо не видели, а тут выходим —и толпа народа, было необычно. Мы жили в бочке, на плоскости, в очень ограниченном пространстве, потом возвращение к трехмерному миру, кругом столько места... Непривычно подниматься по лестнице, отвыкли от того, что нужно куда-то вверх или вниз двигаться, мы все время на одном уровне находились», — рассказал Смолеевский.

Сама работа во время проекта не была тяжелой, самое сложное было решиться на этот эксперимент, рассказал РБК участник проекта «Марс-500» Алексей Ситев. «Никто не знал точно, чем все закончится. Предсказывали, что выйдем, грубо говоря, полными овощами. Не все было до конца ясно. Но когда решился, работа пошла, втянулся, важно было соблюдать порядок экспериментов», — пояснил Ситев.

По словам Смолеевского, психологи опасались, что участникам проекта будет сложно воспринимать быстро движущиеся объекты, например автомобили, поэтому их некоторое время не выпускали на улицу и держали в клинике. «Проходило стационарное обследование. Нужно было убедиться, что мы не предоставляем опасности для окружающих. После того как убедились, что все остались адекватными, разрешили выходить», — рассказал он.



