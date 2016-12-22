Наезд на прихожан мечети в Лондоне

В ночь на 19 июня 2017 года на севере Лондона ​автофургон наехал на пешеходов, выходивших из мечети. В результате происшествия как минимум один человек погиб, еще десять человек получили ранения.

Очевидцы рассказали СМИ, из минивэна после наезда выскочил человек, который набросился с ножом на прохожих и ранил одного из них. По данным The Sun, нападавший был задержан прохожими.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, полиция рассматривает возможность квалифицировать произошедшее как теракт. По одной из версий, наезд был совершен умышленно, а водитель фургона не был пьян. По другим сведениям, в фургоне в момент наезда находились три человека, двум удалось бежать.