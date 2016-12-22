Пока правительство дорабатывает законодательную базу, а эксперты спорят, кому будет выгодна реновация, предприниматели готовятся к переезду. Вот истории трех бизнесменов, которые пока еще работают в пятиэтажках, но уже готовятся к худшему.
19 апр, 17:32
«Теперь придется начинать сначала»: истории бизнесменов из домов под снос
Цветочный магазин «Мосцветмаркет»
Наталия Павлова владеет цветочным магазином с осени 2015 года — как раз вышла на пенсию и решила попробовать себя в новой сфере. «Бизнес начинали дети, поигрались немного и сбросили на маму», — улыбается она. Арендовать помещение семья решила у знакомых, которые владеют 50 кв. м на первом этаже пятиэтажки у метро «Бульвар Рокоссовского». Помещение подходило идеально: проходное место у метро, небольшая площадь, низкая по меркам рынка арендная ставка (8 тыс. руб. за 1 кв. м).