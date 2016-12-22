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Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж
Вчера, 21:17
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

17 мая в Каннах открылся юбилейный, 70-й кинофестиваль. В основную программу в 2017 году вошли 19 картин, среди которых лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». В программе «Особый взгляд» будет представлена картина «Теснота» Кантемира Балагова. Среди других фильмов кинофестиваля в этом году — «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Хеппи-энд» Михаеля Ханеке, «Из ниоткуда» Фатиха Акина, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие. Жюри возглавляет режиссер Педро Альмодовар, который не раз сам становился обладателем «Золотой пальмовой ветви».

Открытие Каннского кинофестиваля — в фотогалерее РБК.

Фото: Regis Duvignau / Reuters
Председатель жюри 70-го Каннского кинофестиваля режиссер Педро Альмодовар (второй справа) и другие члены жюри — актер Уилл Смит (в центре), актрисы Агнес Жауи (слева) и Джессика Честейн
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