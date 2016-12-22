Открытие памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону
Политика, 20:06
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Открытие памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону
В самом крупном парке Ростова-на-Дону прошла церемония открытия памятника ополченцам. На семиметровой гранитной стеле установлена табличка с надписью «Героям Донбасса»
После открытия памятника к нему возложили цветы
Помощник президента России Владислав Сурков (в центре) приехал на открытие памятника. Сурков отвечает за контакты с спецпредставителем Госдепа США по Украине.
Идея установить монумент принадлежит Союзу добровольцев Донбасса
Глава организации «Союз добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт оценивал стоимость памятника в 1 млн руб.
Крест, установленный на вершине стелы
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (второй слева) тоже приехал на открытие стелы
Общественные активисты направляли властям письма с просьбой отказаться от установки монумента
Работы по установке монумента начались в конце августа. До начала октября власти говорили, что ведут работы по благоустройству.