Открытие памятника героям Донбасса в Ростове-на-Дону

В самом крупном парке Ростова-на-Дону прошла церемония открытия памятника ополченцам. На семиметровой гранитной стеле установлена табличка с надписью «Героям Донбасса»

После открытия памятника к нему возложили цветы

Помощник президента России Владислав Сурков (в центре) приехал на открытие памятника. Сурков отвечает за контакты с спецпредставителем Госдепа США по Украине.

Идея установить монумент принадлежит Союзу добровольцев Донбасса

Глава организации «Союз добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт оценивал стоимость памятника в 1 млн руб.

Крест, установленный на вершине стелы

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко (второй слева) тоже приехал на открытие стелы

Общественные активисты направляли властям письма с просьбой отказаться от установки монумента