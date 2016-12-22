«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в своем доме утром в пятницу, 16 июня. Политику было 87 лет. Гельмут Коль возглавлял правительство Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем после падения Берлинской стены произошло в 1990 году объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.