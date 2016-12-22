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«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея
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«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея
Общество, 21:55
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«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в своем доме утром в пятницу, 16 июня. Политику было 87 лет. Гельмут Коль возглавлял правительство Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем после падения Берлинской стены произошло в 1990 году объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.

Фото: AP

Глава федеральной земли Рейнланд-Пфальц Гельмут Коль со своей первой женой Ханнелорой Коль и сыном проходят мимо избирательных плакатов социал-демократов в Людвигсхафене. 8 июня 1969 года.


 
Фото: Konrad Giehr / DPA / Global Look Press

Вице-президент Джордж Буш, канцлер ФРГ Гельмут Коль и мэр Берлина Ричард фон Вайцзекер у Берлинской стены. 31 января 1983 года​.

Фото: Fritz Reiss / AP
Канцлер Гельмут Коль ест суп вместе с солдатами западногерманских вооруженных сил во время своего визита на тренировочную базу в Берген-Хоне. 13 ноября 1985 года.
Фото: Kurt Schlagmann / AP
Канцлер Гельмут Коль на озере Вольфганг в Австрии со своей супругой Ханнелорой. 7 августа 1986 года.
Фото: Fritz Reiss / AP
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время официального визита в Германию вместе с канцлером Гельмутом Колем управляют танком британских вооруженных сил в Фаллингбостеле на западе Германии. 17 сентября 1986 года.
Фото: Arne Deder / AP

Канцлер Гельмут Коль вместе с бывшим гонщиком Тони Мангом на гоночной трассе в Хокенхайме, Западная Германия. 28 мая 1989 года.

Фото: Лизунов Юрий,Тарусов Константин / ТАСС

Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев на полях села Ивановское Ставропольского края. 16 июля 1990 года.

Фото: Caro / Olaf Jandke / Global Look Press
Активисты забросали яйцами канцлера ФРГ Гельмута Коля во время его посещения немецкого города Галле. 10 мая 1991 года.
Фото: Oliver Multhaup / DPA / Global Look Press
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (слева), канцлер ФРГ Гельмут Коль (по центру) и президент США Билл Клинтон (справа) во время матча сборных Германии и Боливии на чемпионате мира по футболу. 1994 год, США.
Фото: Jockel Finck / AP

Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на Жандармской площади в Берлине. 31 августа 1994 года.

Фото: Reiss / AP

Немецкий канцлер Гельмут Коль во время своего визита в израильскую Масаду. 7 июня 1995 года.

Фото: Reuters
Гельмут Коль, его супруга Ханнелоре и их собака по кличке Феликс во время летних каникул в пригороде Зальцбурга.
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ во время предвыборной кампании посещает коммуну Бюзум, известную производством капусты.
Фото: Reuters
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль рядом с лидером Германии Ангелой Меркель во время празднования 10-летия объединения Германии. 27 сентября 2000 года.
Фото: Jockel Finck / AP
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль после присуждения ему премии Point Alpha за вклад в развитие германского единства. 17 июня 2005 года.
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время празднования 20-летия годовщины объединения ФРГ и ГДР. Берлин, 3 октября 2010 года.
Теги: мультимедиа , Германия , Гельмут Коль
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