Будда, Единство, «Родина-мать»: самые высокие статуи в мире

15 октября 1967 года в Волгограде открылся монумент «Родина-мать зовет!» — центр мемориального комплекса на Мамаевом кургане и одна из самых высоких статуй в мире. Какие еще изваяния входят в список рекордсменов — в обзоре РБК.
Где: Индия
Высота: 240 м
Строительство: 2014 год — по настоящее время (планируется закончить в 2018 году)
Стоимость: 29,9 млрд рупий (около $441 млн по среднему курсу за 2014–2017 годы)
Где: Китай
Высота: 153 м
Строительство: 2001–2008 годы
Стоимость: весь проект оценивался в $55 млн, в $18 млн обошлась сама статуя
Где: Мьянма
Высота: 129 м
Строительство: 1996–2008 годы
Стоимость: нет данных
Где: Япония
Высота: 120 м
Строительство: 1983–1992 годы
Стоимость: нет данных
Где: Китай
Высота: 106 м
Строительство: 1987–2007 годы
Стоимость: около $22,5 млн
Где: Россия, Волгоград
Высота: 85 м
Строительство: 1959–1967 годы
Стоимость: нет данных, предварительная стоимость реставрационных работ — 2,6 млрд руб.
Где: Япония
Высота: 100 м
Строительство: 1988–1990 годы
Стоимость: около 4 млрд йен (около $27 млн)
Где: США
Высота: 46 м
Строительство: 1875–1886 годы
Стоимость: 2,25 млн франков (около $250 тыс.)
Где: Бразилия
Высота: 38 м
Строительство: 1922–1931 годы
Стоимость: более $480 тыс.
Где: Россия, Мурманск
Высота: 42 м
Строительство: 1969–1974 годы
Стоимость: нет данных