Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея
Прямая линия Путина, 13:45
0
Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Владимиром Путиным
Организаторы прямой линии впервые применили необычный прием — на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту в ходе прямой линии. Во время трансляции в эфире федеральных каналов на экране бегущей строкой появляются нелицеприятные вопросы к президенту, в том числе о расследованиях Алексея Навального и отставке.