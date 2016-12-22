Самые известные роли Алексея Баталова
Общество, 10:26
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Самые известные роли Алексея Баталова
Народный артист СССР, популярный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни. Самые известные роли артиста — в фотогалерее РБК.
«Мать», 1956 год
В роли Павла Власова
«Летят журавли», 1957 год
В роли Бориса
«Дорогой мой человек», 1958 год
В роли Владимира Устименко
«Девять дней одного года», 1961 год
В роли Гусева
«День счастья», 1963 год
В роли врача скорой помощи Березкина
«Звезда пленительного счастья», 1975 год
В роли Трубецкого
«Живой труп», 1968 год
В роли Федора Протасова
«Москва слезам не верит», 1979 год
В роли Гоши
«Зонтик для новобрачных», 1986 год
В роли Краскова