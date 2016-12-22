Зарплаты пилотов крупнейших мировых авиакомпаний

Далее следует компания American Airlines, которая повысила зарплату своим пилотам в среднем на 24% с 1 января 2017 года, и будет индексировать ее до 2019 года. Средняя ставка, которую компания предлагает своим пилотам составляет $249 в час (или $25 тыс в месяц). Максимальная ставка, которую предлагает компания, составляет до $302 в час или до $30 тыс в месяце. Эта мера по увеличению зарплат пилотам обойдется компании в $230 млн в 2017 году и по $350 млн в последующие два года.