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Зарплаты пилотов крупнейших мировых авиакомпаний
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Зарплаты пилотов крупнейших мировых авиакомпаний
Общество, 06:16
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Зарплаты пилотов крупнейших мировых авиакомпаний

2016 год стал очень успешным для мировой индустрии авиаперевозок, зафиксировав рекордно максимальную прибыль в размере $35,6 млрд. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, 2016 стал восьмым подряд прибыльным годом для отрасли.

Фото: Claudio Capucho / Zuma / TASS

В конце 2016 года United Airlines увеличила ставки заработной платы пилотов на два года вперед, что позволило компании сохранить статус лидера в отрасли по данному показателю. Средняя часовая ставка, которую компания предлагает своим пилотам составляет $270 час (или $27 тыс. в месяц). Максимальная ставка, которую предлагает компания (зависит от опыта и квалификации) — от $232 в первый год работы до $328 в час (от $23 тыс до $33 тыс в год).

Фото: Tim Sharp / Reuters

Далее следует компания American Airlines, которая повысила зарплату своим пилотам в среднем на 24% с 1 января 2017 года, и будет индексировать ее до 2019 года. Средняя ставка, которую компания предлагает своим пилотам составляет $249 в час (или $25 тыс в месяц). Максимальная ставка, которую предлагает компания, составляет до $302 в час или до $30 тыс в месяце. Эта мера по увеличению зарплат пилотам обойдется компании в $230 млн в 2017 году и по $350 млн в последующие два года.

Фото: George Frey / Bloomberg

После ратификации нового трудового договора в 2016 году, Delta Air Lines переместилась на третье место по уровню заработной платы пилотов со средней ставкой $247 в час (или $25 тыс в месяц). В зависимости от опыта и квалификации пилота компания предлагает часовую ставку от $152 до $321, что составляет от $15 тыс до $32 тыс в месяц.

Фото: Pan Yulong / Zuma / TASS

В последнее время китайские авиакомпании предлагают привлекательные условия для опытных пилотов со всего мира, и спрос на пилотов постоянно растет. Крупнейшая китайская компания China Southern предлагает пилотам зарплату от $26 тыс до $29 тыс в месяц. А получение разрешения на работу в настоящее время упростилось.

Фото: Zuma / Global Look Press

Еще одна китайская авиакомпания Chengdu Airlines предлагает пилотам зарплату около $300 тыс в год или $25 тыс в месяц уже после уплаты налогов, а также гарантирует бонус в размере $36 тыс при выполнении трехлетнего контракта. Помимо конкурентоспособной заработной платы, китайские компании также предлагают привлекательные условия: около 50 часов полета в месяц вместо стандартных 80-100 часов. Таким образом, часовая ставка для опытных пилотов, по расчетам РБК, составляет около $500.

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa в среднем предлагает своим пилотам зарплату в $240 в час (или $24 тыс в месяц), в зависимости от квалификации и опыта эти значения колеблются от $117 до $360, что составляет от $12 тыс до $36 тыс в месяц.

Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Другая европейская авиакомпания Air France сократила уровень заработной платы своих пилотов в 2016 году, сейчас средняя часовая ставка зарплаты пилотов составляет в $220 или $22 тыс в месяц.

Фото: Louis Nastro / Reuters

Часовая ставка пилотов в компании Hawaiian Airlines составляет от $170 до $207, что составляет зарплату от $17 тыс до $21 тыс в месяц. В среднем часовая ставка в компании составляет $194 (или $19,5 тыс в месяц).

Фото: Jason Redmond / Reuters

Авиакомпания Alaska Airlines, которая в 2016 году приобрела компанию Virgin America, предлагает пилотам часовую ставку зарплату от $181 до $213, что составляет от $18 тыс до $21 тыс в месяц.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Командир воздушного судна (КВС) в «Аэрофлоте» получает 470 тыс. руб. в месяц, второй пилот 320–350 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев признавал нехватку российских командиров. «Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше», — говорил он. Чтобы вернуть пилотов авиаперевозчик ввел ​единоразовые выплаты: КВС заплатят 650 тыс. руб., второму пилоту — 350 тыс. руб. Но при условии, что они вернулись не раньше, чем через три года после увольнения.

Источники: Международная ассоциация воздушного транспорта, Airline Pilot Central, CNN Money, Spiegel, расчеты РБК

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