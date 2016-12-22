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«Ударит по кошельку потребителей»: малый бизнес о повышении налога
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«Ударит по кошельку потребителей»: малый бизнес о повышении налога
Бизнес, 17:31
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«Ударит по кошельку потребителей»: малый бизнес о повышении налога

С 2018 года Минэкономразвития впервые за три года планирует повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который заменяет для некоторых предпринимателей почти все остальные налоги и обычно используется в розничной торговле и сфере услуг. Рост намечается незначительный — на 3,9%, но важен прецедент. Если ЕНВД будет повышен, то и в дальнейшем, скорее всего, будет расти вместе с инфляцией, а Минэкономразвития уже предлагает ужесточить и другие налоговые режимы для малого бизнеса — торговый сбор, упрощенную и патентную систему налогообложения.

Предприниматели ответили РБК, как рост ЕНВД повлияет на малый бизнес.

Руслан Гареев, гендиректор сервиса по ремонту смартфонов Fixland.ru
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Государство решило налоговую нагрузку перераспределить»

«Вероятно, повышение налогового бремени вызвано тем, что средний бизнес в последние годы вымывается, зато появляется все больше малых предприятий. Поэтому государство решило и налоговую нагрузку перераспределить. Рост, конечно, незначительный, и ничего в организации пока трогать не будем. Скачка цен тоже ждать не стоит — за последний год, пока курс доллара был стабилен, мы их только снижали. Но мы все понимаем, что соблазн разрешать проблемы в экономике с помощью роста налогов у государства есть, тут главное — начать. Тогда придется повышать цены на наши услуги. Еще немного разгоним инфляцию...»

Роман Алехин, гендиректор сети салонов ортопедических товаров «Орто-Доктор»
Фото: из личного архива

«Налог ударит по кошельку потребителей»

«В моей сети 20 небольших магазинов в разных регионах. Продаем ортопедические товары: корсеты, стельки и обувь, средства реабилитации инвалидов, матрасы, подушки. Торговая площадь у всех небольшая — 20-50 кв. м, поэтому выгодно работать на ЕНВД. Повышение коэффициента при расчете ЕНВД на 4% на первый взгляд незначительно. Но я проанализировал, какие дополнительные затраты теперь понесу, и понял, что сумма немаленькая. Например, в магазине в Белгородской области площадью 20 кв. м налог вырастет на 1035 руб. в квартал. И это самый маленький магазин сети. Если учесть все 20 салонов, то общая дополнительная нагрузка составит около 40 тыс. руб. в квартал, то есть примерно 13 тыс. руб. в месяц. Сама по себе небольшая сумма, но это половина зарплаты одного сотрудника. Как будет реагировать бизнес на это — компенсировать за счет маржинальности, экономить на зарплатах сотрудников или повышать цены? Любой из этих вариантов не даст государству ничего, зато ударит по кошельку потребителей».

Аркадий Астрахан, гендиректор сети ювелирных магазинов Nomination
Фото: из личного архива

«Пусть лучше повышают ЕНВД, чем отменяют совсем»

«Наша компания ведет бизнес в Москве, Красноярске и Иркутске, большая часть торговых точек работает на ЕНВД. Платежи по ЕНВД исчезающе малы по сравнению с оборотом, и эта система для бизнеса очень выгодна с точки зрения налоговой нагрузки. Рост на 4% не окажет ровным счетом никакого влияния: например, с точки в Красноярске при среднемесячном обороте 450–500 тыс. руб. я плачу 4369 руб. налогов в квартал, то есть платеж вырастет на целых 175 руб. Не смешите. А вот отмена ЕНВД — обсуждались и такие идеи — приведет к кардинальному росту налоговой нагрузки и возможному уходу с рынка части предпринимателей. Так что пусть лучше повышают ЕНВД, чем отменяют совсем».

Анна Смирнова, основательница сети кафе «Движок»
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Маржинальность и так у многих на очень низком уровне»

«После последнего витка кризиса не все предприниматели еще оправились и вышли на докризисные показатели. Многим позволяло держаться на плаву льготное налогообложение в виде ЕНВД. Суть налога такова, что он платится от физических показателей (например, торговой площади) и не зависит от выручки. Повышение налога однозначно приведет к уменьшению маржинальности, которая и так у многих на очень низком уровне. Предприниматели, которые не захотят сдаваться и будут бороться за развитие своего бизнеса, с большой долей вероятности займутся оптимизацией налогообложения в сторону занижения налогов. В конечном итоге это не скажется положительно ни на ком — ни на бизнесе, ни на государстве».

Маргарита Алексеева, владелица «Книжной лавки» в Ростовской области
Фото: из личного архива

«Все выплаты по ЕНВД покрывает налоговый вычет»

«У меня небольшой книжный магазин в здании городской библиотеки — по документам всего 4 кв. м, поэтому ЕНВД — самая подходящая система налогообложения. Поднятие налога само по себе не очень хороший знак, но на меня никак не повлияет. Дело в том, что все выплаты по ЕНВД покрывает налоговый вычет: страховые и пенсионные взносы (около 7 тыс. руб. в квартал) превышают вмененный государством налог, поэтому я плачу только их. Очень удобно. Тем не менее давление на малый бизнес ощущается: я до сих пор не хочу верить, что придется выложить несколько десятков тысяч рублей за кассовый аппарат, без которого я обходилась все 15 лет работы, да еще и обучать продавцов-пенсионерок пользоваться этой самой онлайн-кассой».

Алексей Банников, гендиректор онлайн-гипермаркета электроники и товаров для дома «Фотосклад.ру»
Фото: из личного архива

«Китайские игроки выдавливают с рынка отечественные компании»

«Сейчас у нас 15 розничных магазинов в разных городах России, все работают на ЕНВД. Нынешнее поднятие налога сильно на бизнесе не скажется — нагрузка на всю сеть вырастет примерно на 40–45 тыс. руб. в месяц. Сумма небольшая, но малому бизнесу и так приходится нелегко. Тем временем иностранные онлайн-магазины, работающие в России, вообще не платят налогов. Конкурировать с китайскими игроками нет никакой возможности, они фактически выдавливают с рынка отечественные компании. Если ввести налог на их деятельность, бюджет будет пополняться на 50–100 млрд руб. в год. Это позволило бы вообще отменить выплаты по ЕНВД, которые для государства незначительны, а малому и микробизнесу это дало бы толчок к развитию».

Авторы: Илья Носырев, Валерия Житкова, Регина Садыкова.
Теги: мультимедиа , налоги , малый бизнес
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