«Ударит по кошельку потребителей»: малый бизнес о повышении налога

Роман Алехин, гендиректор сети салонов ортопедических товаров «Орто-Доктор»

«Налог ударит по кошельку потребителей»

«В моей сети 20 небольших магазинов в разных регионах. Продаем ортопедические товары: корсеты, стельки и обувь, средства реабилитации инвалидов, матрасы, подушки. Торговая площадь у всех небольшая — 20-50 кв. м, поэтому выгодно работать на ЕНВД. Повышение коэффициента при расчете ЕНВД на 4% на первый взгляд незначительно. Но я проанализировал, какие дополнительные затраты теперь понесу, и понял, что сумма немаленькая. Например, в магазине в Белгородской области площадью 20 кв. м налог вырастет на 1035 руб. в квартал. И это самый маленький магазин сети. Если учесть все 20 салонов, то общая дополнительная нагрузка составит около 40 тыс. руб. в квартал, то есть примерно 13 тыс. руб. в месяц. Сама по себе небольшая сумма, но это половина зарплаты одного сотрудника. Как будет реагировать бизнес на это — компенсировать за счет маржинальности, экономить на зарплатах сотрудников или повышать цены? Любой из этих вариантов не даст государству ничего, зато ударит по кошельку потребителей».