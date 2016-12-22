iPhone X спустя десять лет: что показала Apple на презентации 12 сентября

Apple Watch Series 3

Компания представила обновленные «умные» часы Apple Watch Series 3, главным новшеством которых стала поддержка LTE-модуля. Вместо привычных сим-карт в «умных» часах будет использоваться электронная сим-карта. Также в новой версии «умных» часов обновили процессор, который стал на 70% мощнее по сравнению с предыдущей версией. С 19 сентября будет доступна для загрузки новая версия операционной системы для «умных» часов Apple — Watch OS 4. В ней появится возможность определения аритмии и предупреждения об этом владельца часов.



В продаже Apple Watch Series 3 для стран «первой волны» будут доступны с 22 сентября с LTE-модулем и без него. Цена составит от $399 и $329 соответственно.