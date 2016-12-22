iPhone X спустя десять лет: что показала Apple на презентации 12 сентября

Десять лет назад Стив Джобс представил миру самый первый iPhone — устройство, которое открыло новые технологии и направления для развития смартфонов во всем мире. Что показала Apple на презентации десять лет спустя — в фотогалерее РБК
Компания представила обновленные «умные» часы Apple Watch Series 3, главным новшеством которых стала поддержка LTE-модуля. Вместо привычных сим-карт в «умных» часах будет использоваться электронная сим-карта. Также в новой версии «умных» часов обновили процессор, который стал на 70% мощнее по сравнению с предыдущей версией. С 19 сентября будет доступна для загрузки новая версия операционной системы для «умных» часов Apple — Watch OS 4. В ней появится возможность определения аритмии и предупреждения об этом владельца часов.
В продаже Apple Watch Series 3 для стран «первой волны» будут доступны с 22 сентября с LTE-модулем и без него. Цена составит от $399 и $329 соответственно.
Также была представлена новая версия телеприставки — Apple TV 4K, которая теперь поддерживает HDR-формат совместно с 4K-разрешением, а также работает на процессоре A10X — том же самом, что стоит внутри последнего iPad.
4K-фильмы в iTunes будут стоить столько же, сколько их Full HD версии. А при покупке Apple TV 4K Apple бесплатно обновит все купленные ранее картины до 4K-формата. В продажу Apple TV 4K поступит 22 сентября.
Apple представила новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Задняя панель будет выполнена из стекла, общий дизайн остался тем же, что и у предыдущей версии iPhone. Новые iPhone будут доступны в трех цветах: черном, сером и новом золотом. Внутри установлен новый процессор, A11 Bionic, который на 70% быстрее, чем A10. Впервые видеоядро было разработано самой Apple. Оно быстрее, чем раньше на 30%.
Базовая версия iPhone 8 с 64 ГБ памяти в России будет стоить 56,99 тыс. руб., iPhone 8 Plus с тем же объемом памяти — 64,99 тыс. руб.
Цена за базовую модель iPhone X с 64 ГБ памяти в России составит 79,99 тыс. руб. В продажу новинка поступит 3 ноября в странах «первой волны».