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Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин
Политика, 19:26
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Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин

12 сентября президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием Иосифа Кобзона и подарил певцу бронзовую статуэтку бизона с намеком на популярную эпиграмму.

Путин не в первый раз дарит подарки со смыслом. Так, в мае 2017 года он подарил отмечавшему 75-летие Александру Калягину книгу о Бразилии, напомнив актеру о роли, сыгранной им в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Космонавту Валентине Терешковой, чьим позывным во время полета в космос была Чайка, он преподнес скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой». А президент РФС Виталий Мутко получил от Путина русско-английский разговорник.

Какие подарки и кому дарил Владимир Путин — в обзоре РБК.

Царь-пушка и Царь-колокол
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
На встрече в Кремле с монахами монастыря Шаолинь в 2007 году Владимир Путин подарил самому маленькому монаху, которому исполнилось десять лет, уменьшенную копию Царь-пушки. Среди подарков другим гостям была также миниатюрная модель Царь-колокола.
Часы и нож
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
В августе 2009 года во время отдыха в Туве Владимир Путин посетил юрту местного пастуха и подарил хозяину дома охотничий нож, а его сыну — часы, которые снял с руки.
Кот
Фото: pref.akita.lg.jp
В сентябре 2012 года президент подарил губернатору японской префектуры Акита молодого сибирского кота. Кот породы невская маскарадная был ответным подарком Путина на переданного японской стороной щенка породы акита-ину по имени Юмэ. Позже стало известно, что кот получил кличку Мир, а его фотографии и видеоролики публикуются на официальном сайте префектуры.
Икона
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
В ноябре 2013 года Владимир Путин подарил папе римскому Франциску православную икону.
Фигурка Чапаева
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
В июне 2014 года Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 70-летним юбилеем и подарил ему фигурку Чапаева.
Примус
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
В октябре 2014 года Путин вручил Евгению Примакову примус «Рекорд 1» 1980-х годов и трехтомник «История дипломатии» 1941 года в качестве подарка к 85-летнему юбилею.
YotaPhone
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Во время саммита АТЭС в ноябре 2014 года Владимир Путин подарил главе Китая Си Цзиньпину смартфон российского производства YotaPhone.
Копия палаша Симона Боливара
Фото: @JacquelinePSUV / Twitter
В начале 2015 года Владимир Путин подарил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро копию палаша Симона Боливара — ​одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке, героя Венесуэлы.
Автомат Калашникова
Фото: HO / AFP
В феврале 2015 года в ходе неформальной встречи Путин подарил президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси автомат Калашникова.
Щенок хаски
Фото: Александр Колбасов / ТАСС
В конце 2015 года Путин подарил щенка хаски школьнице из села Белый Яр в Республике Хакасия. Девочка написала письмо президенту, в котором рассказала, что мечтает о собаке, но ее семья не может себе это позволить.
Мороженое
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
В сентябре 2016 года Владимир Путин привез председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.
Свой портрет и планшет
Фото: пресс-служба Правительства Республики Ингушетия

В середине 2016 года президент России Владимир Путин подарил школьнику из Ингушетии свой портрет и планшет за помощь в борьбе с кризисом: десятилетний Ислам Гатиев решил отдать содержимое своей копилки на борьбу с экономическим кризисом.

Самовар из меди и дерева
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
В декабре 2016 года Владимир Путин подарил премьер-министру Японии Синдзо Абэ самовар из меди и дерева, произведенный в Туле в 1870 году. Также он подарил Абэ картину «Русская тройка в Коломенском» Игоря Разживина.
Автор: Галина Казакулова.
Теги: мультимедиа , Владимир Путин , подарки президента
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