Презент от президента: какие подарки дарил Владимир Путин

12 сентября президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием Иосифа Кобзона и подарил певцу бронзовую статуэтку бизона с намеком на популярную эпиграмму.

Путин не в первый раз дарит подарки со смыслом. Так, в мае 2017 года он подарил отмечавшему 75-летие Александру Калягину книгу о Бразилии, напомнив актеру о роли, сыгранной им в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Космонавту Валентине Терешковой, чьим позывным во время полета в космос была Чайка, он преподнес скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой». А президент РФС Виталий Мутко получил от Путина русско-английский разговорник.

Какие подарки и кому дарил Владимир Путин — в обзоре РБК.