Юбилей iPhone: как менялись смартфоны Apple за 10 лет

Американская компания Apple презентовала свой первый iPhone более десяти лет назад, в январе 2007 года. Устройство стало революцией на рынке смартфонов. Производитель отказался от клавиатуры и стилуса: сенсорный экран управлялся пальцем. На огромном для того времени экране с диагональю 3,5 дюйма были представлены приложения, через которые можно было управлять устройством. Впоследствии такая модель была скопирована производителями других операционных систем для мобильных устройств.

Полтора года спустя, летом 2008 года, вместе с новой моделью iPhone Apple представила App Store — магазин приложений, где свои продукты могли выставлять любые разработчики (Apple получает процент за каждую загрузку). Приложения могут быть платными или бесплатными для пользователей. Похожие магазины позже запустили и владельцы других операционных систем для мобильных устройств. За десять лет Apple выпустила 15 моделей iPhone, несколько раз меняла дизайн устройства, улучшила его технические характеристики. Например, размер памяти устройства вырос 4 Гб до 256 Гб, разрешение камеры — с 3 до 12 Мп.​