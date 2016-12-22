Юбилей iPhone: как менялись смартфоны Apple за 10 лет

Американская компания Apple презентовала свой первый iPhone более десяти лет назад, в январе 2007 года. Устройство стало революцией на рынке смартфонов. Производитель отказался от клавиатуры и стилуса: сенсорный экран управлялся пальцем. На огромном для того времени экране с диагональю 3,5 дюйма были представлены приложения, через которые можно было управлять устройством. Впоследствии такая модель была скопирована производителями других операционных систем для мобильных устройств.
Полтора года спустя, летом 2008 года, вместе с новой моделью iPhone Apple представила App Store — магазин приложений, где свои продукты могли выставлять любые разработчики (Apple получает процент за каждую загрузку). Приложения могут быть платными или бесплатными для пользователей. Похожие магазины позже запустили и владельцы других операционных систем для мобильных устройств. За десять лет Apple выпустила 15 моделей iPhone, несколько раз меняла дизайн устройства, улучшила его технические характеристики. Например, размер памяти устройства вырос 4 Гб до 256 Гб, разрешение камеры — с 3 до 12 Мп.
iPhone (2007)
Один из основателей Apple Стив Джобс представил первый iPhone в январе 2007 года
iPhone 3G (2008)
Вместе со старой моделью Apple представила магазин приложений App Store
iPhone 4 (2010)
Четвертая модель iPhone, представленная в 2010 году, стала первой попыткой кардинально изменить дизайн устройства
iPhone 4s (2011)
В iPhone 4S впервые появился интеллектуальный помощник Siri — система, распознающая речь и переводящая ее в текст
iPhone 5 (2012)
В iPhone 5, представленном в сентябре 2012 года, экран был увеличен до 4 дюймов, появилась поддержка nano-SIM
iPhone 5s (2013)
В сентябре 2012 года Apple выпустила iPhone 5S — аппарат, оснащенный сканером отпечатка пальцев, был представлен в трех новых для устройства цветах: золотой, серебреный и «серый космос»
iPhone 5C
Одновременно с 5S Apple выпустила «бюджетную» версию своего смартфона — iPhone 5C. Устройство было без сканера отпечатка пальца и металлического корпуса, зато было представлено в пяти ярких цветах.
iPhone 6/6 Plus (2014)
Осенью 2014 года была предпринята очередная попытка изменения дизайна смартфона. Вышел iPhone 6 с закругленными краями и экраном 4,7 дюймов, а также iPhone 6 Plus — с экраном 5,5 дюймов.
iPhone 7/7 Plus (2016)
В сентябре 2016 года Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, в которых впервые появилась защита от брызг, воды и пыли