Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея

Антикоррупционная акция, организованная Фондом борьбы с коррупцией, проходит сразу в нескольких городах России. Акции во Владивостоке и в Казани начались раньше всего и уже завершились. Во Владивостоке полиция задержала более 20 человек. Акции также проходят в Екатеринбурге, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и других городах.