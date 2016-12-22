Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея
Политика, 14:06
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Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея
Антикоррупционная акция, организованная Фондом борьбы с коррупцией, проходит сразу в нескольких городах России. Акции во Владивостоке и в Казани начались раньше всего и уже завершились. Во Владивостоке полиция задержала более 20 человек. Акции также проходят в Екатеринбурге, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и других городах.
Ижевск
Владивосток
Владивосток
Новосибирск
Ульяновск
Самара
Владивосток
Красноярск
Санкт-Петербург