Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»

Как стало известно РБК, строительство нового стадиона для московского футбольного клуба «Торпедо» обойдется новому владельцу, концерну «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева, в 8 млрд руб. (около $140 млн по курсу ЦБ). Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года.

Как сейчас выглядит стадион и что обещают построить вместо него — в фотогалерее РБК.