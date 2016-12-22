Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»

Как стало известно РБК, строительство нового стадиона для московского футбольного клуба «Торпедо» обойдется новому владельцу, концерну «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева, в 8 млрд руб. (около $140 млн по курсу ЦБ). Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года.
Как сейчас выглядит стадион и что обещают построить вместо него — в фотогалерее РБК.
Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году на средства завода имени Лихачёва и принадлежал ему весь советский период, а также более десяти лет после распада СССР.
Футбольная команда под названием «Торпедо» выступает в первенствах страны с 1936 года. Клуб был основан в 1924 году под другим названием — Рабочий Дворец «Пролетарская Кузница».
До войны «торпедовцы» проводили игры в центре Москвы на «Стадионе Завода имена Сталина». Сейчас на его месте — здание ЦДХ на Крымском валу.
Стадион «Торпедо» открыли в сентябре 1960 года. Но первый матч на нем состоялся только 15 апреля 1977 года в рамках чемпионата СССР, «Торпедо» — «Черноморец». До этого он использовался в качестве тренировочного поля.
До 1976 года у стадиона была только одна трибуна, которая находилась на склоне прилегающей к полю горы. После реконструкции, проведенной незадолго до московской олимпиады, стадион стал вмещать 16000 зрителей.
Стадион с 1997 года носит имя легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, выступавшего за «Торпедо». При этом Стрельцов не провел на этом стадионе ни одного официального матча — в те годы команда играла в «Лужниках».
За стадионом расположена необустроенная набережная Москвы-реки. Ранее там располагались промышленные объекты, в том числе нефтебаза.
Первоначальный проект реконструкции предполагал строительство козырьков. Теперь, кроме них обещают построить и трибуны за воротами — по просьбе болельщиков.
Фанаты «Торпедо» имеют не самую лучшую репутацию — срыв матчей, столкновения с полицией, обилие пиротехники стали фирменным стилем «черно-белых».
В 2018 году исполнится 25 лет со времени последнего успеха «Торпедо» — победы в Кубке России.
В 2017 году кроме «Торпедо» домашние матчи на Стадионе имени Стрельцова проводит другая столичная команда — «Арарат».