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Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»
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Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»
Бизнес, 20:45
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Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо»

Как стало известно РБК, строительство нового стадиона для московского футбольного клуба «Торпедо» обойдется новому владельцу, концерну «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева, в 8 млрд руб. (около $140 млн по курсу ЦБ). Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года.

Как сейчас выглядит стадион и что обещают построить вместо него — в фотогалерее РБК.

Фото: stroi.mos.ru
Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году на средства завода имени Лихачёва и принадлежал ему весь советский период, а также более десяти лет после распада СССР.
Фото: stroi.mos.ru
Футбольная команда под названием «Торпедо» выступает в первенствах страны с 1936 года. Клуб был основан в 1924 году под другим названием — Рабочий Дворец «Пролетарская Кузница».
«Стадион Завода имена Сталина»
(Фото: lobgott / Livejournal)

До войны «торпедовцы» проводили игры в центре Москвы на «Стадионе Завода имена Сталина». Сейчас на его месте — здание ЦДХ на Крымском валу.

Фото: stroi.mos.ru

Стадион «Торпедо» открыли в сентябре 1960 года. Но первый матч на нем состоялся только 15 апреля 1977 года в рамках чемпионата СССР, «Торпедо» — «Черноморец». До этого он использовался в качестве тренировочного поля.

До 1976 года у стадиона была только одна трибуна, которая находилась на склоне прилегающей к полю горы. После реконструкции, проведенной незадолго до московской олимпиады, стадион стал вмещать 16000 зрителей.

Фото: stroi.mos.ru
Стадион с 1997 года носит имя легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, выступавшего за «Торпедо». При этом Стрельцов не провел на этом стадионе ни одного официального матча — в те годы команда играла в «Лужниках».
Фото: stroi.mos.ru
За стадионом расположена необустроенная набережная Москвы-реки. Ранее там располагались промышленные объекты, в том числе нефтебаза.
Фото: «ИНГРАД»
Первоначальный проект реконструкции предполагал строительство козырьков. Теперь, кроме них обещают построить и трибуны за воротами — по просьбе болельщиков.
Фото: «ИНГРАД»
Фанаты «Торпедо» имеют не самую лучшую репутацию — срыв матчей, столкновения с полицией, обилие пиротехники стали фирменным стилем «черно-белых».
Фото: «ИНГРАД»
В 2018 году исполнится 25 лет со времени последнего успеха «Торпедо» — победы в Кубке России.
Фото: «ИНГРАД»
В 2017 году кроме «Торпедо» домашние матчи на Стадионе имени Стрельцова проводит другая столичная команда — «Арарат».
Автор: Денис Пузырев.
Теги: мультимедиа , Москва , «Торпедо»
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