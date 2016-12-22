Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей

Ночью 11 октября издание «Комсомольская правда» без указания источников сообщило о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Спустя несколько часов информацию опровергли агент, а затем и жена артиста, сообщив, что он хорошо себя чувствует, а СМИ распространили ложную информацию.

За последние годы подобные истории происходили со многими знаменитостями, самые громкие из них — в фотогалерее РБК.