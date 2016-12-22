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Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей
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Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей
Общество, 08:29
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Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей

Ночью 11 октября издание «Комсомольская правда» без указания источников сообщило о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Спустя несколько часов информацию опровергли агент, а затем и жена артиста, сообщив, что он хорошо себя чувствует, а СМИ распространили ложную информацию.

За последние годы подобные истории происходили со многими знаменитостями, самые громкие из них — в фотогалерее РБК.

Дмитрий Хворостовский
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Ночью 11 октября 2017 года издание «Комсомольская правда» без уточнения источников сообщило, что в Лондоне после продолжительной болезни умер оперный певец Дмитрий Хворостовский. Соболезнования поспешили выразить певец Сергей Лазарев, продюсер Иосиф Пригожин, депутат Елена Мизулина и др. Позднее информацию о смерти артиста опровергли его агент и жена. Опровержение появилось и на официальной странице певца в Facebook. «Вопреки нескольким ошибочным сообщениям российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он ждет приезда родителей в Лондон на выходных и празднования своего дня рождения с ними», — говорится в сообщении.
 
Светлана Алексиевич
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС
В мае 2017 года французское издание Le Figaro сообщило о смерти нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич. Почти сразу же она лично опровергла эту информацию, однако к этому моменту многие медиа уже успели переопубликовать сообщение, первоисточником для которого стал пост в фейковом Twitter-аккаунте, ведущемся от имени министра культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Лэнс Армстронг
Фото: Lucas Jackson / Reuters

12 мая 2017 года легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг, ранее лишенный всех титулов из-за применения допинга, опроверг слухи о своей смерти. В видео на своей странице в Instagram велогонщик показал статью с заголовком «Срочные новости: умер шоссейный велогонщик Лэнс Армстронг» и, как и Сноуден, прокомментировал ее фразой Марка Твена.

Эдвард Сноуден
Фото: Getty Images
В августе 2016 года британская газета Mirror сообщила, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден может быть похищен или убит. Причиной для такой заметки стали странные сообщения в микроблоге Сноудена в Twitter, содержащие набор случайных символов. Позднее Сноуден в Twitter опроверг информацию о своей смерти фразой писателя Марка Твена «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
Михаил Горбачев
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Слухи о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева появляются в СМИ и соцсетях регулярно. В 2013 году информация о его кончине была опубликована в Twitter агентства «РИА Новости». Инцидент стал результатом хакерской атаки, а твит был удален в течение нескольких минут. В октябре 2013 года в Twitter газеты «Аргументы и факты» также появилось сообщение о смерти Горбачева. Позже издание объяснило появление этого сообщения взломом своего микроблога. Горбачев неоднократно лично комментировал подобные сообщения. «Я жив-здоров. Как говорится, хватит топтать Горбачева», — сказал он в 2013 году.

Елизавета II
Фото: Steve Parsons / АР

Неоднократно появлялась информация и о кончине королевы Елизаветы II. В январе 2016 года сообщение о ее смерти даже было опубликовано на официальном сайте королевской семьи. Через некоторое время информацию с портала убрали, а британские СМИ обвинили во взломе «российских хакеров».

Андрей Макаревич
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В июле 2015 года на сайте Грушинского фестиваля бардовской песни появилось сообщение о смерти лидера «Машины времени» Андрея Макаревича. В тексте говорилось, что музыкант убит в подъезде собственного дома. Позднее представитель певца опроверг слухи о его кончине. В итоге новость с сайта удалили, а представители фестиваля заявили, что сайт был взломан. «Теперь меня убили. Интересно, что эти недоноски в следующий раз придумают? Ко всем же остальным — просьба: не множьте эту ахинею...» — написал Макаревич ​в Facebook в ответ на сообщения о своем убийстве.

Фидель Кастро
Фото: Desmond Boylan / Reuters

Сообщения о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро публиковались в СМИ много раз, особенно после его ухода в отставку, и чаще всего были связаны с тем, что Кастро долго не появлялся на публике. В 2011 году революционер, в очередной раз опровергая слухи о своей кончине, заявил, что они веселят его. «Они убивали меня уже множество раз. Люди, которые ставят мне подобные «диагнозы», вызывают у меня смех. Можно подумать, моя смерть действительно станет плохим событием для меня», — заявил тогда Кастро. Он скончался в ноябре 2016 года.

Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters

В июне 2016 года портал East Asia Tribune разместил сообщение о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Издание сообщало, что политик скончался в результате покушения. Официальный Сеул сразу же назвал это сообщение уткой, комментариев из Пхеньяна не последовало.

Виктор Янукович
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В марте 2014 года в соцсетях начали распространяться сообщения, что экс-президент Украины Виктор Янукович скончался в кардиоцентре Ростова-на-Дону от сердечного приступа. Информацию о смерти экс-президента в ходе пресс-конференции опроверг глава российского государства Владимир Путин. «Он еще простудится на похоронах тех, кто распространяет эту слухи», — заявил российский президент.

Хосни Мубарак
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В апреле 2015 года иранское информационное агентство Fars сообщило о смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака. Позднее информацию о кончине политика опровергли врачи каирского военного госпиталя, заявившие, что его состояние после недомогания стабилизировалось и он находится в добром здравии.

Джон Маккейн
Фото: Henry Romero / Reuters

В июне 2015 года информацию о смерти американского сенатора Джона Маккейна со ссылкой на Associated Press опубликовал один из порталов, специализирующихся на подобных розыгрышах. Позднее выяснилось, что информация о кончине политика ложная, однако несмотря на этот факт, сообщение широко разошлось в социальных сетях.

Башар Асад
Фото: SANA / Reuters

Весной 2013 года в арабских и израильских СМИ появилась информация о том, что президент Сирии Башар Асад убит собственным телохранителем, затем слухи о смерти Асада распространились в западных СМИ. В итоге эти сообщения в интервью турецкому телеканалу Ulusal опроверг сам президент. «Я в Сирии и живу там, где жил всегда. Я не прячусь в бункере. Все, что говорят о моей смерти или исчезновении, это вражеские слухи», — заявил он.

Теги: мультимедиа , СМИ , журналистика , некролог , утка , фейк
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