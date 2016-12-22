Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж

Миллионы москвичей и гостей города приняли участие в праздновании Дня города. В столице в субботу, 9 сентября, прошло более 400 мероприятий, которые были организованы на 300 площадках.

Праздничная программа прошла под девизом «Москва — город, где создается история».

На время праздника главная улица — Тверская — стала пешеходной, организаторы праздника разделили ее на несколько тематических зон. Завершился день праздничным салютом.

По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, праздник посетили 6,5 миллионов человек.