Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж
Общество, 01:51
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Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж
Миллионы москвичей и гостей города приняли участие в праздновании Дня города. В столице в субботу, 9 сентября, прошло более 400 мероприятий, которые были организованы на 300 площадках.
Праздничная программа прошла под девизом «Москва — город, где создается история».
На время праздника главная улица — Тверская — стала пешеходной, организаторы праздника разделили ее на несколько тематических зон. Завершился день праздничным салютом.
По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, праздник посетили 6,5 миллионов человек.
Глобус «Москва» на Тверской
Одна из тематических площадок на Тверской улице
На улице Тверской
Тематическая площадка на Тверской
Тверская улица
Спортивные мероприятия в День города прошли на территории спорткомплекса «Лужники»
День города в парке «Музеон», тема «Москва дизайнерская»
Парк Горького, фестиваль «Яркие люди»
Парк «Музеон», тема «Москва дизайнерская»
Тверская улица
Тверская улица
Пляжный волейбол во время празднования Дня города в Москве
У здания Государственной Думы
Благотворительный забег на Цветном бульваре
Тверская улица
Праздничный салют у парка «Зарядье»