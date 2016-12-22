Сильнейшее за последние 100 лет землетрясение в Мексике. Фотогалерея
Общество, 03:43
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Сильнейшее за последние 100 лет землетрясение в Мексике. Фотогалерея
В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Сейсмологи уже назвали его сильнейшим за последние сто лет. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 60 человек, еще порядка 250 пострадали.
Эпицентр землетрясения находился на юго-востоке страны, было зафиксировано еще 62 афтершока. После этого возникло небольшое цунами, высота волн не превышала одного метра. Стихия оставила без света 200 тыс. человек.