Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции

Открытие стадиона «Лужники» состоялось 31 июля 1956 года. Первый на стадионе матч сборная РСФСР провела со сборной КНР.
В 1999 году на стадионе был сыгран финал Кубка УЕФА, а в 2008-м «Лужники» приняли первый и пока единственный в истории России финал самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов
За свою историю стадион дважды проходил масштабную реконструкцию — перед Олимпиадой 1980 года и во второй половине 90-х, к 850-летию Москвы, когда над «Лужниками» была установлена крыша, а вместо скамеек для зрителей появились пластиковые кресла
В середине мая 2017 года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что стоимость работ по реконструкции стадиона составила 26,6 млрд руб.
По словам Бочкарева, строители уложились в изначально выделенный бюджет, в ходе работ сумма затрат не пересматривалась
В общую сумму расходов при реконструкции вошли стоимость строительных работ, оборудования и медиасистем