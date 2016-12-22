Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции

За свою историю стадион дважды проходил масштабную реконструкцию — перед Олимпиадой 1980 года и во второй половине 90-х, к 850-летию Москвы, когда над «Лужниками» была установлена крыша, а вместо скамеек для зрителей появились пластиковые кресла