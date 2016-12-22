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Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции
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Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции
Общество, 15:07
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Как стадион «Лужники» выглядит после реконструкции
Закончена реконструкция большой спортивной арены «Лужники». Как к чемпионату мира изменился комплекс, построенный в 1956 году, — в фотогалерее РБК.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Открытие стадиона «Лужники» состоялось 31 июля 1956 года. Первый на стадионе матч сборная РСФСР провела со сборной КНР.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 1999 году на стадионе был сыгран финал Кубка УЕФА, а в 2008-м «Лужники» приняли первый и пока единственный в истории России финал самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За свою историю стадион дважды проходил масштабную реконструкцию — перед Олимпиадой 1980 года и во второй половине 90-х, к 850-летию Москвы, когда над «Лужниками» была установлена крыша, а вместо скамеек для зрителей появились пластиковые кресла

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Новая реконструкция стадиона «Лужники» началась в 2014 году в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В ходе работ вместимость арены была увеличена с 78 тыс. до 81 тыс. зрителей, а угол наклона трибун был изменен таким образом, чтобы максимально приблизить их к игровому полю, также в ходе реконструкции были убраны беговые дорожки — стадион стал чисто футбольным, при этом был сохранен исторический фасад сооружения
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В середине мая 2017 года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что стоимость работ по реконструкции стадиона составила 26,6 млрд руб. 

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По словам Бочкарева, строители уложились в изначально выделенный бюджет, в ходе работ сумма затрат не пересматривалась

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В общую сумму расходов при реконструкции вошли стоимость строительных работ, оборудования и медиасистем

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
На стадионе запланировано проведение матча-открытия и финала будущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Автор: Алексей Гаврилко
Теги: мультимедиа , Москва , футбол , ЧМ-2018 , стадион , «Лужники»
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