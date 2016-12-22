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Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж
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Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж
Общество, 17:04
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Акция протеста сторонников Навального в Москве
В Москве 7 октября прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. По оценкам МВД, в акции приняли участие около 700 человек. Массовых задержаний не наблюдалось.
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Начало акции сторонников Навального на Пушкинской площади было запланировано на 14.00 мск. Люди стали собираться заранее, полицейские через громкоговорители призывали граждан к порядку.
Фото: Антон Сергиенко / РБК
По оценкам МВД, общее количество собравшихся составило около 700 человек. Участники акции двигались по Тверской улице от Пушкинской площади к Кремлю.
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Участники акции скандировали лозунги предыдущих акций протеста оппозиции: «Долой диктатуру!», «Полиция с народом — не служи уродам!», «Мы не уйдем», «Путин — позор России!»
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Участники акции двигались по выделенной полосе Тверской улицы, движение транспорта сотрудниками полиции перекрыто не было.
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Навальный и глава московского штаба Леонид Волков во время проведения акции находились под административным арестом, их обвинили в призывах к несанкционированным митингам.
Фото: РБК
Помимо плакатов с лозунгами, участники акции использовали российский триколор, красные воздушные шары и шары в виде желтых игрушечных уток.
Фото: РБК
Также 7 октября акции протеста прошли в нескольких крупных городах России — Улан-Удэ, Владивостоке, Чите, Хабаровске, Перми, Самаре, Ижевске, Иркутске, Новокузнецке и других.
Фото: РБК
К охране общественного порядка привлечены полиция и Росгвардия. На месте мероприятия стоят четыре автозака, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов.
Фото: РБК
Большая часть собравшихся на митинги в поддержку Навального — молодые люди: студенты и учащиеся школ.
Фото: РБК
Около 17.00 мск участники акции протеста в Москве стали расходиться. О новых задержаниях информации не поступило.
Теги: мультимедиа , Москва , Навальный , акция протеста
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