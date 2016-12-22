Акция протеста сторонников Навального в Москве

В Москве 7 октября прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. По оценкам МВД, в акции приняли участие около 700 человек. Массовых задержаний не наблюдалось.

Начало акции сторонников Навального на Пушкинской площади было запланировано на 14.00 мск. Люди стали собираться заранее, полицейские через громкоговорители призывали граждан к порядку.

По оценкам МВД, общее количество собравшихся составило около 700 человек. Участники акции двигались по Тверской улице от Пушкинской площади к Кремлю.

Участники акции скандировали лозунги предыдущих акций протеста оппозиции: «Долой диктатуру!», «Полиция с народом — не служи уродам!», «Мы не уйдем», «Путин — позор России!»

Участники акции двигались по выделенной полосе Тверской улицы, движение транспорта сотрудниками полиции перекрыто не было.

Навальный и глава московского штаба Леонид Волков во время проведения акции находились под административным арестом, их обвинили в призывах к несанкционированным митингам.

Помимо плакатов с лозунгами, участники акции использовали российский триколор, красные воздушные шары и шары в виде желтых игрушечных уток.

Также 7 октября акции протеста прошли в нескольких крупных городах России — Улан-Удэ, Владивостоке, Чите, Хабаровске, Перми, Самаре, Ижевске, Иркутске, Новокузнецке и других.

К охране общественного порядка привлечены полиция и Росгвардия. На месте мероприятия стоят четыре автозака, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов.

Большая часть собравшихся на митинги в поддержку Навального — молодые люди: студенты и учащиеся школ.