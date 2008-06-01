Как строились сталинские высотки

Гостиница «Ленинградская»

Высота: 136 м

Архитекторы: Леонид Поляков, Александр Борецкий

Строительство здания на Каланчевской улице было завершено в 1953 году. В семействе сталинских высоток гостиница «Ленинградская» самая низкая — 136 м в высоту.

Изначально авторов проекта Леонида Полякова и Александра Борецкого наградили Сталинской премией второй степени, но после смерти Сталина Никита Хрущев расформировал Академию архитектуры и лишил архитекторов премии.