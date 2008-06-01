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Как строились сталинские высотки
Общество, 18:29
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Как строились сталинские высотки

7 сентября 1947 года в честь 800-летнего юбилея города в Москве одновременно наачали строить семь сталинских высоток. Восьмое запланированное здание в Зарядье так и не было построено — на его месте появилась самая большая в Европе гостиница «Россия». Как строились символы сталинского ампира — в фотогалерее РБК

Высотка на площади Красных ворот
Высотка на Красных воротах
(Фото: pastvu.com)

Высота: 138 м​

Архитекторы: Алексей Душкин, Борис Мезенцев

Строительство 24-этажки на площади Красные Ворота завершилось в 1952 году, здание расположено в самой высокой точке Садового кольца. Сейчас высотка совмещает в себе жилые и административные помещения. За проект отвечал архитектор Алексей Душкин, спроектировавший также здание «Детского мира» на Лубянке, станции метро «Кропоткинская», «Маяковская», «Площадь Революции», «Новослободская». В советское время в здании располагалось Министерство транспортного машиностроения, сейчас в нем находятся Московская Межбанковская Валютная биржа, корпорация «Трансстрой» и Российский профсоюз железнодорожных и транспортных строителей. Это единственная высотка, совмещенная со станцией метро, что, учитывая неустойчивость московского грунта, потребовало от создателей уникальных инженерных решений

Высотка на Красных воротах
(Фото: Кадр из фильма «Москва в цвете» / pastvu.com)

Высотка построена на месте снесенного квартала дореволюционных жилых домов, в одном из которых в 1814 году родился Михаил Лермонтов. В память о поэте с 1941 по 1992 год площадь Красные Ворота носила название Лермонтовская.

Гостиница «Ленинградская»
Гостиница «Ленинградская»
(Фото: culture.ru)

Высота: 136 м

Архитекторы: Леонид Поляков, Александр Борецкий

Строительство здания на Каланчевской улице было завершено в 1953 году. В семействе сталинских высоток гостиница «Ленинградская» самая низкая — 136 м в высоту.

Изначально авторов проекта Леонида Полякова и Александра Борецкого наградили Сталинской премией второй степени, но после смерти Сталина Никита Хрущев расформировал Академию архитектуры и лишил архитекторов премии.

Гостиница «Ленинградская»
(Фото: журнал «Московское наследие» № 6/2008 / pastvu.com)

В 2008 году после реконструкции гостиница открылась под брендом Hilton и получила новое название — Hilton Moscow Leningradskaya. Все работы по реставрации финансировало ОАО «Садко-отель», связанное с семьей Гуцериевых. По оценкам экспертов, инвестиции составили $45-50 млн.​

Высотка на Кудринской площади
Дом на Кудринской
(Фото: Владислав Микоша / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru)

Высота: 156 м

Архитекторы: Михаил Посохин, Ашот Мндоянц​

Жилой дом на Кудринской площади (бывшей площади Восстания) достроили в 1954 году. Строительством занималось Министерство авиационной промышленности, и квартиры предоставлялись преимущественно руководящим работникам ведомства. По этой причине здание иногда называли «Домом авиаторов». Из 24 этажей 18 являются жилыми. Сейчас, помимо квартир, в высотке находятся кинотеатр, магазины, боулинг-клуб.

Высотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической
(Фото: Фото из архива А.К. Ростковского / pastvu.com)

Высота: 176 м​

Архитекторы: Дмитрий Чечулин, Андрей Ростковский

Одной из первых законченных высоток стал жилой дом на Котельнической набережной. Строительством занималось Главное управление лагерей промышленного строительства МВД, основной рабочей силой были заключенные и немецкие военнопленные. Они же позировали скульпторам для барельефов рабочих, украшающих фасады и вестибюль высотки.

Сначала квартиры распределяли среди сотрудников НКВД, впоследствии в дом начали вселять ученых и деятелей культуры. В разное время здесь жили писатели Василий Аксенов, Константин Паустовский, Александр Твардовский, актриса Фаина Раневская, балерина Галина Уланова и поэт Евгений Евтушенко. Последний писал о населявших дом тараканах — следствии бывших мучных складов, на месте которых была построена высотка: «Только Зыкина запела, / с потолков / подпевать пошла капелла/ прусаков».

Высотка на Котельнической
(Фото: Наум Грановский / книга «Москва Наума Грановского» / pastvu.com)

По мнению риэлторов, дом на Котельнической набережной остается самым статусным среди остальных высоток. Цена двухкомнатной квартиры здесь может доходить до 30, 40 и даже 50 млн руб.

Здание МИД
МИД
(Фото: Дмитрий Бальтерманц / Журнал «Огонёк» № 38/1949 / pastvu.com)

Высота: 172 м

Архитекторы: Владимир Гельфрейх, Михаил Минкус​

Административное здание на Смоленской площади было построено первым. На 27 этажах находится Министерство иностранных дел, Министерство внешних экономических связей и Министерство торговли.

Первоначальный проект здания не предполагал шпиля — он был спроектирован и установлен позднее по указу Сталина. Из-за невозможности надстроить полноценный шпиль его сделали в виде декоративного металлического шатрового завершения.

МИД
(Фото: Наум Грановский / Фотохроника ТАСС)

В сентябре 2016 года начались работы по демонтажу шпиля на здании МИДа. В ходе работ также были заменены отдельные фрагменты крыши здания. «Обновленный шпиль будет легче, что снизит нагрузку на все строение», — сообщалось на официальном портале мэрии Москвы.

В ноябре 2016 года МИД России запустил собственный канал в Telegram и создал подборку стикеров, в числе которых есть изображения главного здание министерства.

Гостиница «Украина»
Гостиница «Украина»
(Фото: Владислав Микоша / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru)

Высота: 206 м

Архитекторы: Аркадий Мордвинов

Строительство здания завершилось в 1957 году. Отель высотой 206 м тогда был самым высоким гостиничным зданием в Европе. За облик гостиницы «Украина» отвечала группа архитекторов во главе с президентом Академии архитектуры СССР Аркадием Мордвиновым.

Гостиница «Украина»
(Фото: Наум Грановский)
В 2005 году структуры «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева купили гостиницу у властей Москвы за $275 млн, еще $300 млн было инвестировано в реконструкцию. В 2010 году после реставрации гостиница начала работать под брендом Radisson Royal.​
Главный корпус МГУ
МГУ
(Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)

Высота: 236 м

Архитекторы: Лев Руднев, Сергей Чернышёв, Павел Абросимов, Александр Хряков, Всеволод Насонов

Главное здание МГУ — самое высокое из сталинских высоток, до 1990-х годов оно оставалось самым высоким в Европе. Изначально здание главного корпуса МГУ планировалось построить на самой кромке Воробьевых гор, но из-за опасности возникновения оползней здание решили перенести в глубь территории. Для реализации такого масштабного проекта в сложных геологических условиях понадобились инновационные инженерные решения, которые предложили Всеволод Насонов и Николай Никитин — позже он построил Останкинскую телебашню.

МГУ
(Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)

Для возведения здания была построена специальная железная дорога, по которой доставляли строительные материалы. В работе было задействовано более 16 тыс. человек, в том числе заключенных. По данным официальной «Летописи МГУ», узники ГУЛАГа участвовали лишь в начальных этапах стройки. Однако правозащитный центр «Мемориал» приводит данные об участии в строительстве комплекса МГУ около 8 тыс. заключенных в течение пяти лет.

Автор: Филипп Алексенко, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , Москва , МИД , МГУ , Котельническая набережная , сталинские высотки
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